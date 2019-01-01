هندرسون: مانشستر يونايتد فريق مختلف ونحتاج للفوز

جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول يؤكد على ضرورة تحقيق الفوز أمام مانشستر يونايتد ويشيد بما يقدمه الشياطين الحمر من مستويات في الفترة الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإنجليزي الكبير جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول بما يقدمه نظيره مانشستر يونايتد من مستويات في الفترة الأخيرة تحت قيادة أولي سولشار.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هندرسون وأكد خلالها أن فريقه يسعى فقط للحصول على الثلاث نقاط بالرغم من المستوى المميز الذي يظهره مانشستر يونايتد.

وقال هندرسون: "مانشستر يونايتد أصبح فريقًا مختلفًا تمامًا بكل تأكيد، هم في الوقت الحالي أفضل مما كانوا عليه من قبل والجميع يمكنه أن يرى ذلك".

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وأضاف: "أدائهم أمام تشيلسي في مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي كان جيد للغاية، ولديهم خطورة كبيرة في لعب الكرات المرتدة، كما أنهم أقوياء على مستوى الدفاع".

وأكمل: "هم فريق جيد ولديهم عناصر من الطراز الرفيع، لذلك ستكون المباراة عبارة عن اختبار صعب آخر بالنسبة لنا في ملعب أولد ترافورد أمام فريق كبير".

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واختتم تصريحاته: "يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، من أن نخرج بنتيجة جيدة من تلك المباراة، لكننا نثق في أنفسنا ونعتبر كل مباراة مواجهة كبيرة من الآن".