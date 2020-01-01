هندرسون: كادت أول مباراة في الدوري الإنجليزي تفوتني بسبب زحام الطريق!

قصة ترجع إلى 2008

كشف قائد نادي ليفربول جوردان هندرسون أنه كاد أن يغيب عن أول ظهور له في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي كان سيثير غضب مدربه السابق روي كين في هذه الحقبة.

في ذلك الوقت، كان قائد نادي ليفربول في الوقت الحالي مجرد لاعب صاعد في سندرلاند بعد أن أمضى عقدًا من الزمن في أكاديمية النادي.

وفي نوفمبر 2008، حصل هندرسون على أول مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث اختار كين لاعب الوسط الشاب وقتها للدخول في الشوط الثاني من مباراة تشيلسي التي خسرها سندرلاند بخماسية نظيفة.

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وأوضح هندرسون على قناة الدوري الإنجليزي الممتاز على يوتيوب: "لقد اعتدنا السفر من مطار نيوكاسل، لذلك سُمح لي بالقيادة إلى المطار".

وأضاف: "هذه المرة، كان ديفيد يقود بي، لقد اصطدمنا بحركة المرور وتأخرنا. الآن التأخير أصبح أمرًا محظورًا في كرة القدم على أي حال كما يعلم الجميع"

وتابع: "ولكن التأخر في وجود روي كين أكثر تكلفة، حيث يعني أن الطائرة ستقلع وأنك لن تصعد ولن تسافر مع الفريق، هذا كل شيء، انتهت اللعبة"

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وأردف: "بفضل القدر تمكننا من الوصول إلى هناك وتمكنت من اللعب لأول مرة في حياتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإلا، لما كنت سأستمر"