هندرسون: الحكم احتسب لمانشستر يونايتد ما رفض احتسابه لنا

قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون ينتقد حكم مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مارتين أتكينسون بعد إلغاء هدف ساديو ماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتقد النجم الإنجليزي جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الحكم مارتين أتكينسون الذي أدار مباراة فريقه اليوم أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مع زميله في الفريق صاحب هدف ليفربول الوحيد آدم لالانا الذي حل بديلًا خلال الشوط الثاني من اللقاء.

وقال لالانا: "كان لدينا ٢٥ دقيقة في المباراة ولم نكن نقدم أفضل ما لدينا اليوم، لكن عندما دخلت للملعب تحسن الأداء، لو أردنا تحقيق الفوز باللقب يجب أن يكون الفريق ككل جاهز، ليس فقط التشكيل الأساسي".

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وأضاف: "تحكمنا في نهاية المباراة وحصلنا على نقطة وأردنا أن نحقق الثلاث نقاط، بالرغم من ذلك لم نتعرض للهزيمة بعد في الدوري الإنجليزي".

وأكمل قائده في الفريق هندرسون: "أنا سعيد من أجل لالانا، لقد عمل بشكل شاق في الفترة الماضية ويستحق الهدف الذي سجله اليوم، بالرغم من ذلك كان يمكننا أن نقدم مباراة أفضل".

وأنهى تصريحاته: "لم نلعب كرة قدم جيدة في الشوط الأول من المباراة، لكن في الشوط الثاني تسببنا في الكثير من المشاكل لهم، أما الحكم فقد احتسب الكثير من الأخطاء لمانشستر يونايتد كانت شبيهة بذلك الذي لم يحتسبه لنا".

جدير بالذكر أن المباراة بين الفريقين كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد تقدم ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد في الشوط الأول وتعديل لالانا للنتيجة قبل نهاية اللقاء.