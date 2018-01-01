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الدوري الإنجليزي الممتاز

هندرسون: أصبحنا أكثر نضجًا.. ولدينا أكثر من قائد

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جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول سعيد بأداء وتطور فريقه هذا الموسم

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

قال جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول أن فريقه أصبح أكثر نضجًا من المواسم السابقة، وذلك في حواره للموقع الرسمي لفريق ليفربول.

ويستعد الريدز لاستضافة مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد يوم الأحد في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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وعن هذه المباراة قال هندرسون: "مواجهة مانشستر يونايتد لها دومًا طابع خاص، ترتيبنا في جدول الدوري لا يهم في هذه المباراة، سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم في ملعب أنفيلد وتحقيق بداية جديدة، لذلك ستكون مباراة صعبة مثلها مثل مواجهات مانشستر يونايتد المعتادة، فهم فريق قوي ولديهم أكثر من لاعب رائع".

 أما عن شخصية الفريق الحالية فقال اللاعب الدولي الإنجليزي: "يوجد أكثر من قائد في الفريق يمتلك خبرة المواجهات الكبيرة، والجميع أيضًا يقاتل على حجز مركزه في التشكيلة الأساسية".

يذكر أن ليفربول كان قد نجح مؤخرًا في حجز مكانه في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي في ختام مرحلة المجموعات.

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