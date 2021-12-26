"هناك أزمة ثقة بين اللاعبين الأجانب وجارديم في الهلال، واحتفال جوميس خير دليل"

يرى علي الحبسي نجم الهلال السابق أن هناك العديد من الأسباب خلف خسارة الفريق أمام الفتح يوم أمس في الدوري السعودي، لكن أهمها وجود أزمة ثقة بين المدرب ليوناردو جارديم واللاعبين الأجانب.

الهلال تعرض لخسارة جديدة في الدوري السعودي مساء أمس بسقوطه المفاجئ والصادم أمام الفتح على ملعبه 3-2 في الجولة الـ14 من البطولة، وهي الهزيمة الثانية له على التوالي عقب خسارته أمام النصر قبل نحو 10 أيام.

ماذا قال علي الحبسي عن خسارة الهلال أمام الفتح؟

الحبسي أبدى دهشته من خسارة الهلال، مؤكدًا خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC" أن نقص التركيز لدى اللاعبين أدى للكثير من الأخطاء الفردية والجماعية خلال المباراة وفي كافة الخطوط.

مضيفًا "لم نتوقع أبدًا أداء وخسارة الهلال أمام الفتح، توقعنا ظهور الفريق بصورة مخالفة خاصة أنه يلعب على أرضه وجمهوره وأمام الفتح المنقوص من عديد لاعبيه".

"الهلال بدأ اللقاء بصورة ممتازة وسجل في الـ12 دقيقة الأولى، لكن الواضح أن هناك عدم تركيز كبير لدى لاعبي الهلال وعدم دخولهم في أجواء اللقاء، وهذا واضح من خلال وجود العديد من الأخطاء الفردية الكثيرة في الدفاع والوسط والهجوم، ولابد من أسباب واضحة لحالة عدم التركيز تلك".

تابع "هل هي أسباب فنية نتيجة عدم تقبل اللاعبين لأسلوب المدرب؟ أم لعدم ارتياحهم في الفريق؟ وهذا تُظهره لغة الجسد والعيون لدى اللاعبين، أشعر أن هناك أزمة ثقة بين المدرب واللاعبين الأجانب في الفريق، انظروا لاحتفال جوميس بالهدف وسترون ذلك بوضوح".

ما هو وضع الهلال في الدوري السعودي؟

الخسارة من الفتح كانت الثانية على التوالي للهلال في الدوري السعودي، عقب سقوطه أمام النصر في مباراة مؤجلة في الـ16 من ديسمبر الماضي، وهو حدث لم يحدث منذ موسم 2015-2016.

بطل آسيا بتلك الخسارة جمد رصيده عند 21 نقطة وأصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع لصالح النصر حال انتصاره على الحزم مساء اليوم.

الفارق مع الاتحاد في الصدارة أصبح مرشحًا ليُصبح 8 نقاط حال فوز العميد اليوم على الاتفاق في جدة وفي حضور نجمه الجديد عبد الرزاق حمدالله في المدرجات.

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