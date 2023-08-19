هل يُبعد الدوري السعودي نيمار عن المنتخب؟ مدرب البرازيل يُجيب

نيمار أحدث النجوم المنضمين للدوري السعودي

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منذ بدأ توافد النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية إلى الدوري السعودي والسؤال الذي يشغل بال الجميع .. هل سيؤثر ذلك على انضمامهم لمنتخبات بلادهم؟، فرناندو دينيز المدير الفني لمنتخب البرازيل أجاب عن هذا السؤال عند تعليقه على انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال.

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الهلال كان قد أعلن ضم نيمار لصفوفه، وقد وصل اللاعب للرياض مساء أمس وسيُقدم في احتفال مهيب اليوم قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام الفيحاء في ثاني جولات دوري روشن السعودي.

اللاعب وجد مفاجأة في انتظاره وهي تواجده ضمن قائمة البرازيل التي ستبدأ مشوار تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2026 بمواجهة بوليفيا خلال التوقف القادم للفيفا، ومعه تواجد كذلك مدافع الأهلي روجير إيبانيز.

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دينيز دافع عن نيمار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن القائمة، واصفًا إياه بأحد أفضل الموهوبين في تاريخ كرة القدم ومن الصعب جدًا أن يأتي مثله، وأضاف "نيمار يستحق التواجد مع المنتخب، هو موهبة نادرة في كرة القدم ومن الصعب أن تتكرر، يستحق أن يكتب الفصل الأجمل والأفضل في تاريخه مع المنتخب البرازيلي والذي أعتقد أنه لم يكتبه بعد".

وعن استدعاء اللاعبين الناشطين في الدوري السعودي للعب مع منتخب السامبا، قال دينيز "انتقال اللاعبين من أوروبا إلى السعودية هو شيء جديد على كرة القدم العالمية، بالنسبة لي معيار اختيار اللاعبين هو أداءهم في الخارج، سواء كان في أوروبا أو السعودية أو أي مكان آخر. أداؤهم خاصة مع المنتخب حين يتم استدعاؤهم هو الأهم".

وأتم المدرب حديثه موجهًا رسالة للمسؤولين في السعودية، إذ قال تعليقًا على ثورة سوق الانتقالات "بشكل عام، نحن لا نعلم ما يحدث، كل ما يحدث حاليًا يُمثل حالة جديدة في كرة القدم، وأي شيء جديد يدعو للقلق والترقب دومًا، علينا أن نراقب ما يحدث. آمل أن يستطيعوا هيكلة وتنظيم الدوري وجعله أكثر تنافسية، جلب اللاعبين الكبار يجعله بالفعل أكثر تنافسية لكنه لا يجعل كذلك بشكل آلي ومباشر".

يُشار إلى أن الدوري السعودي انطلق في الـ11 من أغسطس الماضي وسط متابعة كبيرة من الإعلام خارج السعودية بعد التعاقدات الضخمة للأندية على مستوى اللاعبين الأجانب.

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