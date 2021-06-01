هل يوجه النصر ضربة للاتحاد مثلما فعلها مع الهلال؟ .. صفقة جديدة

النصر يسعى لحسم صفقة جديدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن صراع جديد يدخله نادي النصر على صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، ولكن هذه المرة مع نظيره نادي الاتحاد وليس الهلال كما في الصفقة السابقة.

كان النصر قد خطف صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا من الهلال، بعد أن فاوض الزعيم اللاعب لفترة، قبل أن يحسمها العالمي بشكل صادم للجماهير الزرقاء.

ما هو الصراع الجديد أمام النصر؟

أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن النصر يسعى لضم أحد اللاعبين الذين دخلوا أيضًا دائرة ترشيحات نادي الاتحاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الكاميروني فينسنت أبو بكر هو الصفقة التي سيكون عليها صراعًا كبيرًا بين النصر والاتحاد خلال الفترة المقبلة.

إلى أين وصلت المفاوضات من الناديين؟

كشفت "الرياضية" السعودية، عبر تقريرها أن بالفعل كان هناك تواصل من الناديين من أجل ضم اللاعب الكاميروني الذي يلعب حاليًا في فريق بيشكتاش التركي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب خلال الأيام الماضية تلقى عرضًا من نادي النصر رغبة في ضمه، وأيضًا تلقى وكيله اتصالًا من جانب الاتحاد من أجل ضمه.

من الأقرب لخطف الصفقة؟

أوضحت الصحيفة السعودية أن هناك مفاوضات بالفعل من الطرفين لما يدل أن الثنائي يسعى لخطف اللاعب الكاميروني لتدعيم الصفوف استعدادًا للموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب سيقترب خلال الأيام القليلة المقبلة لأحد الناديين، وفقًا للجدية في المفاوضات من جانب أحد الطرفين، وتحول المداولات إلى رسمية.