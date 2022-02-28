هل يؤجل ديربي الرياض؟ .. النصر يعترض رسميًا على مواجهة الهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن اعتراض نادي النصر رسميًا على مواجهة الهلال في الجولة القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهي المباراة التي من المفترض أن تُلعب مساء الخميس القادم على ملعب مرسول بارك بالرياض.

الفريقان حققا الفوز في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي ليُواصلا، بجانب الشباب، مطاردة الاتحاد متصدر جدول الترتيب، والذي عزز صدارته بالفوز على الأهلي، ولذا تُعد المواجهة القادمة حاسمة لآمالهما في المنافسة على اللقب.

لماذا اعترض النصر على مواجهة الهلال؟

الرياضية أوضحت أن النصر أرسل خطابًا رسميًا للجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودي طالب خلاله بتحديد مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري السعودي، خاصة تلك المتعلقة بالهلال، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص في المنافسة على اللقب.

الهلال مؤجل له 3 مباريات بسبب مشاركته في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، وهي أمام الاتحاد والفيحاء والاتفاق، وقد تم تحديد واحدة منها وهي التي أمام المتصدر، حيث ستُلعب يوم 8 مارس القادم.

خطاب النصر تضمن كذلك اعتراضًا على مواجهة الهلال القادمة، إذ ترى الإدارة أنه ليس منطقيًا أن يُواجه الفريق جاره مرتين في الدوري السعودي دون أن تُلعب أي مباراة بين الاتحاد والهلال، لكن هذا الاعتراض لن يمنع بالطبع إقامة اللقاء القادم بين الفريقين.

يُشار إلى أن مباراة الهلال والاتحاد ضمن الدور الأول من الدوري السعودي كان من المفترض أن تُقام في ديسمبر الماضي خلال فترة توقف البطولة لمشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب، لكن العميد رفض اللعب لتواجد عدد من لاعبيه مع الأخضر مما دعا لجنة المسابقات لتأجيلها إلى مارس القادم.

ماذا حدث في مواجهات النصر والهلال هذا الموسم؟

التقى الهلال والنصر هذا الموسم محليًا وقاريًا 3 مرات، حسم الهلال الاثنتين الأهم لصالحه فيما فاز النصر في واحدة.

اللقاء الأول والأهم بين عملاقي الرياض كان في أكتوبر الماضي ضمن نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وقد فاز الزعيم 2-1 وتأهل للنهائي وانتزع اللقب فيما بعد.

المباراة الثانية كانت ضمن ذهاب الدوري السعودي، وقد استطاع النصر الثأر لخسارته القارية والفوز 2-0، فيما اللقاء الأخير كان الثالث بينهما وفاز به الهلال.

يتبقى لقاء واحد بين الهلال والنصر سيُقام الخميس 3 مارس القادم ضمن إياب الدوري السعودي، وهي مباراة حاسمة لحظوظ الفريقين الضئيلة في منافسة الاتحاد على اللقب.

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