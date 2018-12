هل يواجه رونالدو خطر الإيقاف بعد سوء سلوكه في ديربي تورينو؟

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق يوفنتوس للفوز على مضيفه تورينو بهدف وحيد أحرزه من ركلة جزاء في المباراة التي استضافها الملعب الأولمبي بتورينو في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي.

هدف رونالدو هو الهدف رقم 5000 ليوفنتوس في تاريخ الكالتشيو، كما أنه تربع به على عرش صدارة هدافي الكالتشيو برصيد أحد عشر هدفًا.

كل هذا قد لا يبرر احتفاله الغريب واستفزازه لسلفادور إشازو حارس فريق تورينو في احتفاله بعد الهدف وضربه في صدره بعد تسجيله للهدف.

And Ronaldo is on hand to punish them for Zaza's mistake#TorinoJuve pic.twitter.com/Ost1bIT40x — Juventino (@juventinotdot) December 15, 2018