هل يهدد بالرحيل؟ .. مبابي: على باريس سان جيرمان شراء النجوم

كيليان مبابي يطالب إدارة فريقه بالتحرك من أجل التحسن والاستمرار في التنافس على البطولات.

طالب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان إدارة فريقه بضم صفقات تساعد النادي على تحقيق البطولات والاستمرار في التنافس.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية مع شبكة "تيلي فوت"، وأكد خلالها اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم بعد القادم أن خسارة نهائي دوري الأبطال تسببت في حزن عميق له.

وقال مبابي: "من الواضح أن الفريق تطور على كافة المستويات، ولم نكن أول فريق يتعرض للخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "علينا أن نستوعب الأمر بشكل أفضل بالرغم من أن تلك الهزيمة تسببت لنا في الكثير من الحزن، لقد كانت صعبة للغاية علينا".

واستدرك: "تلك هي حياة لاعب كرة القدم، لقد كانت خيبة أمل كبيرة بالنسبة لنا لكنه عملنا وفي النهاية لا يجب أن تؤثر فينا تلك المشاعر".

وأنهى تصريحاته حول فترة الانتقالات وإمكانية تحسن باريس سان جيرمان: "بكل تأكيد يجب أن نأتي ببعض الصفقات".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف قبل أيام.