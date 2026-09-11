هل ينفرط العقد؟ المنتخب الأرجنتيني يواجه المجهول بعد ليونيل ميسي!

طوال السنوات الماضية عاش المنتخب الأرجنتيني فترة من أزهى فتراته الكروية، وكان وجود ليونيل ميسي يمنح الجميع شعورًا دائمًا بالأمان والاستقرار.

النجم الكبير لم يكن فقط صانع الألعاب والهداف الأول داخل الملعب، بل كان بمثابة حلقة الوصل التي تمنع أي خلاف جانبي من الظهور إلى العلن.

ومع غيابه وابتعاده عن المشهد، بدأت تظهر إشارات تجعل الجمهور يتساءل بقلق مشروع عما إذا كان هذا التماسك سيستمر، أم أن الأمور قد تأخذ منحنى مختلفًا في الفترة المقبلة.

علامات قلق وتراجع مؤقت

غياب أسماء بارزة مثل لاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز عن المعسكر القادم للمنتخب الأرجنتيني لم يمر مرور الكرام، حتى وإن جرى تصوير الأمر رسميًا على أنه مجرد راحة لالتقاط الأنفاس قبل المواعيد المهمة في شهر نوفمبر.

الحديث عن وجود مستحقات مالية أو مكافآت متأخرة يفتح الباب للتفكير في أن الأمور لم تعد تسير بنفس السلاسة السابقة.

النجوم الذين كانوا يركزون فقط على اللعب في وجود قائدهم، يجدون أنفسهم الآن في مواجهة ترتيبات إدارية تحتاج إلى حسم ووضوح أكبر حتى لا تتراكم التفاصيل الصغيرة وتتحول إلى مشكلات حقيقية داخل غرفة الملابس.

ضغوط إدارية وارتباك في التوقيت

المشهد يزداد حساسية في ظل التحديات التي يواجهها الاتحاد الأرجنتيني ورئيسه كلاوديو تابيا خارج المستطيل الأخضر.

انشغال الإدارة بأزمات قانونية يجعل توقيت التعامل مع طلبات اللاعبين شديد الحرج، كما أن إعطاء راحة جماعية لركائز الفريق يبدو أشبه بمحاولة لكسب الوقت وتخفيف التوتر بدلاً من الدخول في صدام لا يخدم أحدًا.

المشكلة هنا ليست تمردًا بالمعنى الحرفي، بل هي رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تعامل مختلف وأكثر التزامًا من جانب المسؤولين.

مصير الجهاز الفني

في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل حالة الترقب المحيطة بمدرب المنتخب ليونيل سكالوني مع اقتراب نهاية عقده في ديسمبر القادم.

المدرب الذي بنى هذا الفريق وقاده لكل منصات التتويج قد يرى أن دورته اقتربت من نهايتها الطبيعية، وهو شعور ينعكس بطبيعة الحال على طاقمه المعاون وعلى اللاعبين أنفسهم.

عندما يتزامن غياب القائد التاريخي مع غموض حول مستقبل المدير الفني، يصبح الشعور بالقلق مبررًا تمامًا لدى الشارع الرياضي.

بيت القصيد

الخوف الحقيقي اليوم ليس من خسارة مباراة ودية أو غياب لاعب هنا وهناك، بل من أن ينفرط هذا العقد الجميل الذي صنع مجد الأرجنتين في العقد الأخير.

العبور إلى مرحلة ما بعد ميسي يتطلب ترتيب البيت الداخلي سريعًا وتسوية أي ملفات معلقة مع اللاعبين، لأن البناء الذي استغرق سنوات طويلة للحفاظ على وحدته يحتاج إلى رعاية مستمرة حتى لا يضيع كل شيء مع أول اختبار حقيقي، ولن يحتاج أكثر من شهور قليلة ليتم هدمه.



