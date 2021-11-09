هل ينضم محمد صلاح لمنتخب مصر في كأس العرب 2022؟

محمد صلاح هو النجم الأول لمنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وذلك بما قدمه من إنجازاتٍ عالمية مع نادي ليفربول والفراعنة على حدٍ سواء.

المنتخب المصري يستعد لخوض كأس العرب 2021 الذي سيبدأ في نوفمبر الجاري، وذلك بعد الانتهاء من تصفيات كأس العالم 2022.

وقبل أيام من انطلاق البطولة، بدأت جماهير كرة القدم في السؤال عن ما إذا كان محمد صلاح سيشارك مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 أم لا، وهنا نتعرف على الإجابة.

هل يشارك محمد صلاح في كأس العرب 2021؟

لن يشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في كأس العرب 2021، لكنه سيعود لليفربول بعد خوضه مباراتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

صلاح ليس الوحيد الذي لن يشارك في البطولة العربية مع الفراعنة أو غيرهم، بل سيغيب جميع المحترفين في أوروبا، أمثال محمد النني ومصطفى محمد وعمر مرموش وغيرهم.

ما هو سبب غياب محمد صلاح عن كأس العرب 2021؟

هناك سببان لغياب محمد صلاح وجميع المحترفين في أوروبا عن منتخب مصر في كأس العرب 2021، الأول هو أن البطولة تقام خارج مواعيد التوقف الدولي المحددة من الفيفا.

أما السبب الثاني فهو ازدحام البطولات هذا العام، فبعد انتهاء كأس العرب بأقل من شهر، سيكون على صلاح والمحترفين الانضمام للمنتخب من أجل خوض كأس أمم إفريقيا.

الأندية الأوروبية وخاصةً ليفربول لن يتحملوا فقدان نجومهم لفترة تصل إلى شهرين وسط الموسم، خاصةً وأن كأس العرب لا تعد بطولة رسمية على عكس المسابقات القارية.

ما هي قائمة منتخب مصر في كأس العرب 2021؟

أرسل الجهاز الفني لمنتخب مصر في أكتوبر الماضي قائمته المبدئية لكأس العرب 2021، على أن تتحدد القائمة النهائية في وقتٍ لاحق.

تواجد في قائمة منتخب مصر 35 لاعبًا وغاب عنها المحترفين في الدوريات الأوروبية، أمثال محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد النني لاعب آرسنال.

المركز اللاعب الفريق حراسة المرمى محمد الشناوي الأهلي حراسة المرمى محمد أبو جبل الزمالك حراسة المرمى محمد بسام طلائع الجيش حراسة المرمى محمد صبحي فاركو الدفاع أحمد فتوح الزمالك الدفاع أيمن أشرف الأهلي الدفاع محمد حمدي بيراميدز الدفاع حسين السيد بيراميدز الدفاع محمود حمدي الونش الزمالك الدفاع ياسر إبراهيم الأهلي الدفاع محمود علاء الزمالك الدفاع علي جبر بيراميدز الدفاع أحمد حجازي الاتحاد السعودي الدفاع باهر المحمدي الإسماعيلي الدفاع أكرم توفيق الأهلي الدفاع أحمد فتحي بيراميدز الدفاع أحمد توفيق بيراميدز الدفاع محمد هاني الأهلي الوسط طارق حامد الزمالك الوسط مهند لاشين طلائع الجيش الوسط حمدي فتحي الأهلي الوسط عمرو السولية الأهلي الوسط نبيل عماد دونجا بيراميدز الوسط محمد مجدي أفشة الأهلي الوسط عبد الله السعيد بيراميدز الوسط إبراهيم عادل بيراميدز الوسط رمضان صبحي بيراميدز الوسط صلاح محسن الأهلي الوسط أحمد رفعت فيوتشر الوسط أحمد سيد زيزو الزمالك الوسط حسين الشحات الأهلي الوسط مصطفى فتحي الزمالك الهجوم محمد شريف الأهلي الهجوم أحمد سمير طلائع الجيش الهجوم حسام حسن الأهلي

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2021