هل ينضم لمانشستر يونايتد؟ كوستا يلمح لاقترابه من الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريجات دوجلاس كوستا حول مستقبله في يوفنتوس

ألمح دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس، إلى إمكانية اللعب في الدوري الإنجليزي مستقبلًا في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد معه.

كوستا لعب 10 مباريات فقط في الدوري الإيطالي خلال الموسم الأخير لماسيلميانو أليجري على الإدارة الفنية للبيانكونيري.

وقال صاحب الـ 28 عامًا في تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ربما في المستقبل ألعب في البريميرليج ولكن لا أعتقد أنني سأغادر الآن".

وتابع: "لديّ 3 سنوات متبقية في عقدي مع يوفنتوس ولا أخطط للرحيل عن الفريق بالصيف الجاري".

لاعب بايرن ميونخ السابق أكد تطلعه للعمل مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري والقتال لأجل الحصول على مقعد أساسي مع يوفنتوس.

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وكان ساري قد ذكر رغبته الاعتماد على كوستا بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، إذ قال في مؤتمر تقديمه: "عندما تمتلك لاعبين بموهبة كبيرة مثل باولو ديبالا وكريستيانو رونالدو تستطيع الاستفادة منهم بأكثر من طريقة".

واختتم: "أعتقد أنّ كوستا وديبالا ورونالدو من المواهب التي يمكن البناء عليها في الموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ ساري تولى تدريب نابولي 3 مواسم قبل الرحيل إلى تشيلسي لعام واحد والعودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس.