هل يندم؟ .. الاتحاد يؤكد للجميع: الهلال خارج المنافسة على الدوري

أن تتخلي عن أحد عناصرك الأساسية في منتصف موسم تُنافس به على لقب الدوري هو كارثة كبرى، لكن هل تدورن ما الكارثة الأكبر؟ التخلي عنه لأحد منافسيك المباشرين على اللقب!

هذا ما فعله الاتحاد تمامًا حين باع مدة العقد المتبقية في عقد عبد الإله المالكي وسعود عبد الحميد للهلال، بعد رفضهما تجديد عقديهما وتوقيعهما في صفقة انتقال حر للفريق العاصمي تبدأ من الموسم القادم.

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لا أجد تفسيرًا لما فعله الاتحاد من التفريط بلاعبين مهمين جدًا لديه في فترة الانتقالات الشتوية، ربما أتفهم مبررات التخلي عن الظهير الأيمن، إذ عقده سينتهي في الـ31 من يناير الجاري وقد رحل بصورة غير جيدة، لكن لماذا تفقد "مسمار" وسط مثل المالكي في منتصف الموسم في ظل أن رحيله جاء بصورة جيدة وبرضا الإدارة، حسبما قال الرئيس أنمار الحائلي.

الاتحاد فقد اليوم نجم وسطه وقائده كريم الأحمدي، ووجود المالكي في الفريق كان سيُخفف من حدة هذه المصيبة، كان على الأقل سيُوفر لاعبًا بديلًا جيدًا أكثر نضجًا وجاهزية من الشاب عوض الناشري.

وما يزيد من غرابة القرار الاتحادي أن المقابل ليس بالشيء الكبير الذي سيُحدث الفارق، إذ مع كامل احترامي للمدافع مدالله العليان لكنه لن يكون سوى لاعب بديل في العميد، ومبلغ 8 ملايين ريال ليس مغريًا لتلك الدرجة التي تدفعك بالتضحية بعنصر مهم ومؤثر ولأحد منافسيك.

ربما يُمكن قبول الأمر لو كان رحيل المالكي لخارج الدوري السعودي، أو لفريق لا يُنافس الاتحاد على اللقب، لكن أن تدعم منافسك بيدك وقرارك !! غريب جدًا.

لا أجد صراحة سوى تفسير وحيد لقرار الحائلي، وهو الرئيس المخضرم الذي أثبت أنه عقلية إدارية فذة بالفعل، وهو أن الاتحاد أمن شر الهلال وأيقن تمامًا أنه خرج من المنافسة على لقب الدوري السعودي.

الاتحاد لم يعد ينظر للهلال أنه منافس له هذا الموسم، ولذا لن يُضيره دعمه بلاعبين مميزين يُكملان معه الموسم، بل هو حصر منافسيه في فريق واحد هو النصر، خاصة مع تراجع الشباب وانهياره مؤخرًا، وأعتقد لو كان المالكي وعبد الحميد قد وقعا للأصفر لما وافق العميد على انتقالهما في الشتاء.

لكن هل الاتحاد محق في هذا؟ لا أعتقد صراحة .. الهلال يبتعد بفارق 10 نقاط قد تُصبح 7 حال حقق الفوز في المباراة المؤجلة بين الطرفين، ومع بقاء 12 مباراة في الدوري السعودي بينها مواجهة مباشرة أخرى بين الطرفين وعدد كبير من المباريات الصعبة، كل شيء يبقى واردًا.

الهلال عودنا على الريمونتادا في المباريات والمسابقات، ودوري أبطال آسيا 2021 خير دليل، حيث تأهل بعملية قيصرية لدور الـ8 وبعدها انطلق حتى تُوج باللقب ... الزعيم قد ينطلق من جديد بعد كأس العالم للأندية، والصفقات الجديدة ستُساعده بالتأكيد، والتي منها 2 قادمة من الاتحاد.

الاتحاد بقراره أخبر الجميع أن الهلال أصبح خارج المنافسة على لقب الدوري السعودي، لكن هل يندم؟ هذا ما سنراه حتى نهاية الموسم.