هل ينجح السد في تخطي الهلال ويهرب من فخ الموسم الماضي؟

السد أمام الهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يحل الهلال السعودي ضيفًا ثقيلًا على نظيره السد القطري، في نصف نهائي كأس دوري أبطال آسيا، على ملعب "جاسم بن حمد" في قطر.

ويسعى نادي السد للمرور إلى نهائي دوري أبطال آسيا وتخطي عقبة الهلال القوية في الموسم الحالي، من البطولة رغبةً في التتويج باللقب.

ويتمنى نادي السد من تفادي السقوط من فخ الموسم الماضي، على أرضه ووسط جماهيره في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرغب السد في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الإياب عكس ما حدث في الموسم الماضي، أمام بيرسبوليس الإيراني عندما سقط وخرج من نصف النهائي.

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وتلقى النادي القطري هزيمة مفاجئة على أرضه في ذهاب نصف النهائي بالنسخة الماضية، بهدف دون رد مما أعطى ميزة قوية للنادي الإيراني.

وتمكن الفريق الإيراني من تحقيق الفوز بهدف دون رد ذهابًا وتعادلوا إيجابيًا بهدف لكل فريق على ملعب "أزادي" في إيران.

فهل ينجح السد القطري في المرور من الهلال السعودي بدون استقبال هدف وتحقيق نتيجة إيجابية، أم ينجح الزعيم السعودي في أخذ خطوة نحو التأهل للنهائي؟