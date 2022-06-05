هل ينتقل ماني من ليفربول لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

مع نهاية الموسم الماضي، أشارت العديد من التقارير إلى قرب رحيل ساديو ماني من ليفربول وانضمامه لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2022

عاد ليفربول لمصاف الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي وأوروبا والعالم، وذلك بعد قدوم المدرب يورجن كلوب الذي بنى فريقًا قويًا نافس على جميع البطولات في كل موسم.

أساس هذا الفريق هو الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، واللذان ارتبطا بالرحيل في سوق الانتقالات الصيفية 2022، الأول إلى ريال مدريد والثاني إلى بايرن ميونخ.

بدأت التكهنات حول مستقبل ماني مع الريدز مع نهاية الموسم، وارتبط بالانضمام للأحمر البافاري، فهل يرحل بالفعل السنغالي الدولي لكبير الدوري الألماني؟ جول يبحث الإجابة.

هل ينتقل صلاح من ليفربول لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

هل يرحل ماني من ليفربول؟

ازدادت الأخبار التي ربطت ساديو ماني بالرحيل من ليفربول في الأيام الأخيرة، خاصةً بعد حديثه مع انتهاء موسم ليفربول باحتفالية للفريق الذي فاز بالكأسين المحليين، كأس الاتحاد وكأس الرابطة.

التقطت الكاميرات ماني وهو لا يحتفل مع زملائه في الفريق بنفس الحماسة، كما تحدث بعد ذلك وتمنى النجاح للريدز في المستقبل ولمدربه يورجن كلوب وكأنها الرسالة الوداعية.

ما زاد احتمالية رحيل ساديو ماني من آنفيلد حديثه لسكاي إيطاليا الذي ألمح فيه بقوة إلى قرب رحيله، حيث قال: "أليس هناك ما بين 60 إلى 70% من السنغاليين يريدون مني مغادرة ليفربول؟ سأفعل ما يريدون، سنرى قريبًا لست في عجلة من أمري، سنرى ما سيحدث".

لكنه خرج في اليوم التالي وأكد أنه كان يمزح وذلك من خلال "Canal+"، حيث قال: "كنت أتحدث بالأمس وأنا أمزح وأصبح الأمر في كل مكان، أعتقد أنني سأتوقف هنا".

"I will do what they want"



Sadio Mane says he will do what the people want when responding to an online poll in Senegal which said 60-70% of people want him to leave Liverpool. pic.twitter.com/jKoU9fMQgQ — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 3, 2022

متى ينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول؟

وأضاف: "ليفربول فريق أحترمه كثيراً، الجماهير تبنتني منذ اليوم الأول، أما بخصوص مستقبلي، سنرى".

ينتهي عقد ساديو ماني مع ليفربول بعد عام واحد فقط، وتحديدًا في 30 يونيو 2023.

وفي ظل غموض الأخبار أو انعدامها إن صح التعبير عن تجديد ماني، فإن الأقرب هو أن نرى السنغالي بقميص آخر غير قميص الريدز الموسم القادم.

ما هي القيمة السوقية لساديو ماني؟ وما سعر انتقاله؟

قد تكون أحد المشاكل التي تواجه الأندية المهتمة بضم ساديو ماني هي سعره، فهو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم وبالتأكيد سيكون مكلفًا.

القيمة السوقية لماني بحسب ترانسفير ماركت هي 80 مليون يورو، لكن بسبب اقتراب انتهاء عقد اللاعب، فسيرحل بمبلغ أقل من ذلك بالتأكيد.

هل ينضم ماني لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

بدايةً بايرن ميونخ ليس النادي الوحيد المهتم بضم ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية 2022، فهناك قوتان لا يمكن الاستهانة بهما هما ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

الريال يبحث عن بديل لمبابي الذي فشل في ضمه وبقي مع باريس بعد أن كان قريبًا من سانتياجو بيرنابيو، أما العاصمي الفرنسي، فيبحث عن تدعيم قوي وبديل لنيمار الذي خفت نجمه في السنوات الأخيرة.

لكن بحسب الأخبار، فإن بايرن ميونخ هو الفريق الأقرب لضم ساديو ماني في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وقد أكدت التقارير أن البافاري تقدم بعرض بالفعل بقيمة 30 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، وهناك من ذهب إلى أن الاتفاق تم بالفعل بين الناديين ومع اللاعب.

ماني تحدث في لقائه مع "Canal+" عن فريقه المفضل قائلاً ردًا على سؤال في هذا الشأن: "ريال أو برشلونة؟ أنت تعلم أنك تضعني في مشكلة مع جمهور ليفربول الآن".

وواصل: "ليسا فريقين سيئين، ولكن لا أحبهما، هل تعلم، فريقي هو مارسيليا، لذا سأقول لك مارسيليا".

هذه الإجابة تفتح الباب على مصراعيه أمام بايرن ميونخ، والذي تحدث رئيسه هربرت هاينز عن أخبار انضمام ماني مؤخرًا وقال: "إذا كنا نريد بالتأكيد أن يكون لدينا لاعب، فنحن قادرون أيضاً على الحصول عليه، لكن عليه أن يناسبنا".

حديث ماني في الأيام بل في الساعات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الأخبار، يفتح الباب لجميع الاحتمالات، ومستقبل سوق الانتقالات الصيفية 2022 هو الوحيد الذي سيعطينا الإجابة عن رحيل السنغالي من ليفربول أو البقاء، وعن وجهته المقبلة في حال الرحيل.