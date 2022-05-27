هل ينتقل صلاح من ليفربول لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

مع نهاية كل موسم وبداية سوق الانتقالات الصيفية، تربط العديد من الأنباء محمد صلاح بالانضمام لريال مدريد، فهل ينضم في صيف 2022؟

استطاع النجم المصري محمد صلاح تحقيق نجاح استثنائي في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى آنفيلد بصفقة تاريخية جعلته أغلى لاعب في تاريخ نادي ليفربول في ذلك الوقت، وحصد العديد من الجوائز أبرزها الحذاء الذهبي ثلاث مرات.

نافس الفرعون المصري مع فريقه على الدوري الإنجليزي بقوة هذا الموسم، وخسره لصالح مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، ويستعد لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد ويسعى لزيادة حصيلته من البطولات مع الريدز برقع الكأس.

لكن صلاح يعيش أزمة تجديد عقده مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما دفع الكثير من الصحف الإنجليزية لربطه بالانضمام للريال خاصةً بعد فشل الملكي في ضم كيليان مبابي.

كم عدد أهداف محمد صلاح في مسيرته حتى الآن؟

فهل يرحل محمد صلاح من ليفربول وينضم إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟ جول يبحث عن الإجابة.

متى ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول؟

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بعد عام واحد فقط، وتحديدًا في 30 يونيو 2023.

وقد يرضخ ليفربول ويمنح اللاعب عقدًا جديدًا خاصة في ظل اقتراب ساديو ماني من الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني، كما أنّ الفرعون المصري أشار في أكثر من مناسبة إلى أنّ رغبته الأولى هي الاستمرار.

ما هي القيمة السوقية لمحمد صلاح؟ وما سعر انتقاله؟

قد تكون أحد المشاكل التي ستواجه الأندية المهتمة بضم محمد صلاح هي سعره، فهو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم وبالتأكيد سيكون مكلفًا.

القيمة السوقية لصلاح بحسب ترانسفير ماركت هي 100 مليون يورو، لكن بسبب اقتراب انتهاء عقد اللاعب، فقد يرحل بمبلغ أقل من ذلك بنسبة بسيطة.

الأهم، أن الخلاف بين صلاح وليفربول قائم على راتب اللاعب، وبالتالي على النادي الذي يرغب في ضمه منحه راتبًا مناسبًا له.

هل ينضم صلاح لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022؟

أغلق محمد صلاح باب المناقشات في إمكانية رحيله من ليفربول وانضمامه لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وذلك قبل ساعات من نهائي دوري أبطال أوروبا.

تحدث صلاح في المؤتمر الصحفي قبل النهائي المنتظر، وأكد على رغبته في البقاء مع الريدز الموسم المقبل، وأكد على أنه لن يتحدث عن أزمة تجديد عقده مع الفريق.

وقال نجم المنتخب المصري: "سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، لن أتحدث عن تجديد عقدي الآن، فتركيزنا جميعًا على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وأرغب في رؤية هندرسون يرفع الكأس".

حديث صلاح عن انضمامه لريال مدريد لن يغلق بالتأكيد باب التكهنات حول مستقبله، خاصةً مع بقاء موسم واحد في عقده، وقد يضطر ليفربول للموافقة على بيعه للريال تجنبًا لزيادة راتبه وتخطيه سقف الرواتب في الفريق.