هل يمكن أن يدرب مورينيو ميسي؟ أنباء عن قنبلة قوية في الميركاتو

ما كان مستحيلًا.. يبدو أنه على وشك الحدوث!

يبدو أن تحقيق بطولة دوري المؤتمر الأوروبي والعودة لمنصات التتويج على الصعيد القاري سيعيد البرتغالي جوزيه مورينيو إلى أندية الواجهة في أوروبا.

البرتغالي كان منفعلًا للغاية عقب التتويج وكأنه يدرك أن تلك البطولة بعثته بعد سبات كروي عميق، فشل في أوقات منه حتى في إيجاد نادٍ يرتقي لاسمه وطموحه.

شبكة "توك سبورت" ألقت قنبلة مدوية اليوم على تويتر، حين أكدت أن مدرب باريس سان جيرمان الجديد من المرجح أنه سيكون مورينيو نفسه!.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jose Mourinho is being strongly considered to become the new PSG manager.



- talkSPORT sources understand



📲 Listen ☞ https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/MICqlF2SLf — talkSPORT (@talkSPORT) June 4, 2022

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان لا يمر بأفضل الفترات من ناحية ثقة الإدارة به، وبالتالي ضمن ما قال عنه ناصر الخليفي مؤخرًا إنه تغييرات جذرية ستطرأ على الفريق، يبدو أن أول نيرانه ستطال بوتشيتينو نفسه.

مورينيو قد يكون الاسم الأكثر ترجيحًا ليقود باريس سان جيرمان، مدرب خبير حقق دوري أبطال أوروبا مع ناديين من قبل، يعرف ما يلزمه تحقيق البطولة.

ولكن من المفارقات التي لا يمكن تخطيها أن هذه الخطوة ستعني أن مورينيو سيدرب ليونيل ميسي، وهي علاقة لم يكن أحد يتخيل قبل سنوات أن تحدث على وجه الإطلاق.

وأيًا كان مصير مورينيو سواء بالبقاء في روما أو الرحيل إلى باريس سان جيرمان، فإن المؤكد أن البرتغالي ضمن العودة إلى الواجهة بتحقيقه اللقب الذي قال إنه "مثل دوري أبطال أوروبا بالنسبة له".

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