"هل يمكنك أن تمنحنا الثلاث نقاط؟" .. إيقاف لاعب إيطالي بسبب محادثة "واتساب"

سيناريو لا يحدث إلا في الأفلام

تعرض لاعب نابولي الشاب جيانلوكا جياتانو إلى عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين في الدوري الإيطالي بسبب محادثة عبر تطبيق "واتساب" بينه وبين أحد الأصدقاء.

جاءت هذه المحادثة بينما كان اللاعب لا يزال ناشطًا في صفوف كريمونيسي على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي، وقبل المباراة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.

كان كريمونيسي سيلعب ضد كومو في السادس من مايو، وفوز الفريق ساهم بشكل واضح في صعودهم إلى الدرجة الأولى، وهنا وقعت المشكلة.

فقد قام اللاعب بإرسال رسالة عبر تطبيق "واتساب" إلى صديقه المقرب فيتوريو باريجيني والذي يلعب في صفوف كومو من جانب آخر.

اللاعب كتب بالحرف: "هل يمكنكم أن تتركونا نحصل على الثلاثة نقاط يوم الجمعة من فضلكم؟" ثم أتبع كلماته بضحكة.

اللاعب تعرض لغرامة مالية قدرها 4500 يورو بجوار الإيقاف الذي سيعاني منه رفقة نابولي الذي لا يعد طرفًا في المشكلة من الأساس.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت لكريمونيسي بهدفين لهدف، وسيفتتح الفريق مبارياته في الدوري الإيطالي خلال أيام ضد فيورنتينا.