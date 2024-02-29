هل يلعب أمام فالنسيا؟ تطور ملفت في حالة بيلينجهام الصحية

أسبوع حاسم للملكي محليًا وخارجيًا

يُواصل ريال مدريد استعداداته للأسبوع الحاسم في موسمه محليًا وقاريًا، حيث يلتقي السبت مع فالنسيا في المستايا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإسباني ومن ثم يُواجه الأربعاء لايبزيج في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في إسبانيا.

المدرب كارلو أنشيلوتي ينتظر المباراة القارية ليستطيع الاعتماد على نجم وسطه، جود بيلينجهام، مجددًا بعد تعافيه من إصابة الالتواء في الكاحل التي لحقت به خلال مواجهة جيرونا في العاشر من فبراير الماضي، حيث أكد الأطباء وقتها حاجته للعلاج والتأهيل لمدة 3 أسابيع تقريبًا.

صحيفة آس الإسبانية كشفت عن تطور ملفت في حالة النجم الإنجليزي الصحية قد يحمل مفاجأة سارة للمدرب الإيطالي، حيث أظهر بيلينجهام تحسنًا ملفتًا وبات قادرًا على السفر مع الفريق إلى فالنسيا يوم السبت، لكن يبقى وجوده في التشكيل الأساسي محل شك كبير.

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الصحيفة أوضحت أن اللاعب سيخوض عدة اختبارات فنية وبدنية خلال المران اليوم وحال تخطاها وشارك في التدريبات الجماعية مع زملائه يوم غدٍ الجمعة سيكون قادرًا بنسبة كبيرة على بدء مواجهة فالنسيا الصعبة والمهمة، وإن استدركت أن الهدف الأساسي للجهاز الطبي أن يكون اللاعب جاهزًا لمواجهة لايبزيج مساء الأربعاء.

يُشار إلى أن العملاق الإسباني وضع قدمًا بالفعل في ربع نهائي دوري الأبطال بانتصاره الخارجي ذهابًا على منافسه الألماني بهدف نظيف.