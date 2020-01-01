هل يكون رافينيا طُعم برشلونة لاصطياد إريك جارسيا؟

هل ينتقل شقيق تياجو ألكانتارا إلى مانشستر سيتي ليلعب مع بيب جوارديولا مثل أخيه؟ مقابل انتقال إريك جارسيا إلى برشلونة

يسعى برشلونة لاستغلال لاعبه رافينيا ألكانتارا من أجل الحصول على خدمات مدافع مانشستر سيتي الشاب إريك جارسيا خلال الأيام المقبلة من الميركاتو.

وتلقى رافينيا العديد من العروض ولكن لم يصل أي منها إلى مبلغ 16 مليون يورو وهو الشرط الجزائي الذي اتفق عليه مع برشلونة الصيف الماضي

بالنسبة للاعب، ينتهي عقده في يونيو 2021. سيلتا فيجو لا يزال موجودًا على رأس قائمة المهتمين بخدماته بعدما استعاره الموسم الماضي.

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ولكن سيلتا ليس النادي الوحيد المهتم بخدماته، ولكن في الوقت الحالي لا يستطيع أي ناد تقديم عرض يصل إلى 16 مليون يورو التي يريدها برشلونة بسبب الأزمات الاقتصادية.

وبناء عليه، فإن برشلونة يريد إدخاله في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي يحصل من خلالها على المدافع الذي يبحث عنه منذ بداية الصيف إريك جارسيا، حسب ما أفادت موندو ديبورتيفو.

برشلونة في الوقت الحالي عليه إقناع مانشستر سيتي بخدمات رافينيا وإلا التنازل عن شرط الـ 16 مليون يورو وبيعه بقيمة أقل فيما تبقى من الميركاتو لكي لا يدخل في معضلة أخرى.

ووفقًا لمراسل جول، فإن الأمر لم يتم فتحه من الأساس بين إدارة الناديين وأن رافينيا لا يعرف شيئًا عن العرض وهل هو حقيقي من الأساس أم مجرد اجتهادات صحفية.

النجم البرازيلي خارج حسابات رونالد كومان وليس من المتوقع أن يلعب هذا الموسم مع برشلونة، وإن لم يرحل هذا الصيف، فسيبقى ويغادر مجانًا في نهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده.

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يذكر أن برشلونة يبحث عن بيع حمولته الزائدة من اللاعبين الذين لا يحتاجهم رونالد كومان من أجل تعويض الخسائر المادية للنادي والتي زادت بسبب فيروس كورونا.