هل يكون "بيراميدز" فخًا لكارتيرون ويلحقه بـ"ميتشو"؟

الزمالك يعاني خلال الفترة الأخيرة في الدوري المصري

واصل الزمالك نتائجه الغير جيدة، بعد التعادل مع زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا خارج ملعبه.

وعلى الرغم أن العودة بنقطة من خارج الديار في ظل الأزمات الذي يشهدها الفريق شيء جيد، ولكن الجماهير البيضاء يدب في قلوبها القلق.

الزمالك يسعى للعودة للانتصارات بعد الصيام الذي استمر للمباراة الرابعة على التوالي حيث تلقى هزيمة أمام طلائع الجيش ومن ثم 3 تعادلات أمام سموحة والإنتاج الحربي وزيسكو.

منذ الفوز على بيراميدز لم يحقق الزمالك أي فوز بل أهدر 7 نقاط في الدوري ونقطتين في دوري أبطال إفريقيا وهو ما يثير قلق الجماهير البيضاء.

وبالعودة للخلف، نجد أن ميتشو بدأ مشواره مع الزمالك بالتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة، ومن بعدها حقق الفوز فقط في 4 مباريات وتلقى هزيمتين وتعادل أمام نادي مصر الصاعد حديثًا ليتم إقالته.

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فهل يكون مصير كارتيرون بعد الفوز على بيراميدز في الدوري المصري في ثالث مبارياته مع الزمالك حيث تدهورت النتائج مرة أخرى تحت قيادته بعدم تحقيق أي انتصار في 4 مباريات متتالية.