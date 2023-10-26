الإنجليزي يبهر العالم..

مع تزايد نجومية جود بيلينجهام في العالم كله بسبب المستوى الخارق الذي يقدمه مطلع الموسم الجاري مع ريال مدريد، يتطلع الكل لرؤية الدولي الإنجليزي في أول مباراة كلاسيكو رسمية له.

بيلينجهام نفسه لديه العديد من الذكريات التي لا ينساها كمشجع، كونه كان يشاهد مباريات الفريقين وهو في سن حديثة.

وحينما سئل عن اللحظات التي لا يمكن له أن ينساها من تاريخ الكلاسيكو، أجاب: "لطالما تذكرت الاحتفالات دائمًا".

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وعن اللحظة المعينة التي لا ينساها أبدًا من تاريخ الكلاسيكو، قال: "أتذكر جيدًا حين احتفل كريستيانو رونالدو في كامب نو احتفال (كالما كالما)، هذا النمط من الاحتفالات يعلق بذهنك".

ويواجه ريال مدريد مضيفه برشلونة السبت في قمة مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني 2023-2024 على ملعب مونتجويك.