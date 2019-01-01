هل يكررها؟ - الباطن بوابة جوميز لتسجيل ثنائية 4 مرات

هل ينجح جوميز في تسجيل ثنائية خامسة مع الهلال؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يستعد الباطن لمواجهة الهلال، بالجولة التاسعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المباراة ستنطلق في تمام الثامنة و15 دقيقة، على ملعب نادي الباطن، حيث هي المباراة الثانية بقيادة الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للهلال.

مباراة الهلال والباطن بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي، كانت قد انتهت بفوز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

4- سجل لاعب الهلال بافاتيمبي غوميس ثنائية 4 مرات في دوري المحترفين السعودي، أولها كانت أمام الباطن في لقاء الذهاب. وحش. — OptaArabi (@OptaArabi) February 8, 2019

تلك المباراة شهدت تسجيل الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم الهلال، هدفين لفريقه، وذلك في أول مباراة يسجل فيها ثنائية منذ أن انضم للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

نادي الهلال يسعى لزيادة رصيده من النقاط إلى 46 نقطة، في صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، متفوقًا على النصر صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط.

بافيتمبي جوميز، يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 14 هدفًا، متفوقًا عن أقرب منافسيه بهدفين.