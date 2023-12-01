هل يقلد بيب؟ جوارديولا يرد على تصريحات بوستيكوجلو!

المدرب الإسباني يحترم نظيره كثيرًا..

يحترم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي نظيره في توتنهام أنجي بوستيكوجلو بأقصى الأشكال الممكنة وهذا يتجلى في تصريحاته دائمًا عنه.

مؤخرًا كان قد صرح المدرب الأسترالي اليوناني بأن طريقته في اللعب بها الكثير من أفكار بيب جوارديولا مازحًا حول الأمر وقائلًا إنه "يقلد" المدرب الإسباني.

في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام حيث يلتقي المدربان، سئل بيب جوارديولا عن الأمر ذاته، تصريحات بوستيكوجلو.

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رد جوارديولا قائلًا: "الأمر لم يكن سوى مزحة، طريقته في اللعب تتعلق به وتعود إليه فقط".

وشرح: "لست المدرب الوحيد الذي طبق أسلوب الضغط العالي من الأمام، واللعب بخط متقدم، أرى أشياء يتفرد هو بها أيضًا".

واستطرد: "أظهرتي على سبيل المثال تهاجم من نقاط متقدمة، لكن أظهرته تضغط على لاعبي الوسط بشكل كبير، هذا شيء يعود إليه".