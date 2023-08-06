هل يقصد كريستيانو رونالدو؟ .. رودي جارسيا: أتفهم سبب ذهاب كبار السن للسعودية!

الحديث عن فيكتور أوسيمين، لكن ربما أراد رودي جارسيا الانتقام من رونالدو!

GOAL

بينما يسأل الصحفيون، الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لنابولي الإيطالي، عن مستقبل لاعبه النيجيري فيكتور أوسيمين، أراد الأول "قصف جبهة" البعض أو ربما الثأر من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي.

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مصادر "GOAL" أكدت الليلة أن الهلال السعودي أغلق ملف التعاقد مع أوسيمين، في ظل تجاهل اللاعب للعرض، ليلجأ الزعيم لفتح ملف التفاوض مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، من جديد.

لكن الصحافة الإيطالية لا تزال تتساءل عن مصير أوسيمين في ظل العرض السعودي المغري الذي تقدم به الهلال، ليفاجئها جارسيا برده، الذي استنكر احتمالية اتخاذ النيجيري هذه الخطوة.

جارسيا، قال خلال تصريحاته لـ"سكاي سبورت": "أوسيمين إلى السعودية؟ هناك لاعبون وصلوا لنهاية مسيرتهم ومن ثم من المفهوم أنهم يذهبون لهناك، أي شخص في العالم لن يرفض مثل هذه العروض، غير المناسبة في بعض الأوقات، لكن طالما كنت لاعبًا في مرحلة النضج الكامل وأفضل مواسمك لم تأتِ بعد، لن تلتفت للجوانب المالية، وسترفض، لكن على أي حال، لست أنا أوسيمين، يمكنكم أن تسألوا اللاعب!".

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هذه التصريحات ربما المقصود بها رونالدو، في ظل التقارير التي تحدثت عن تسبب الدون لرحيل جارسيا عن النصر، في ظل عدم قناعته بأفكاره الفنية داخل الملعب.

وبالفعل فسخ النادي السعودي عقد جارسيا في أبريل الماضي، في الجولات الأخيرة من دوري روشن، لكن العالمي لم ينجح في النهاية بالتتويج باللقب أيضًا، واختتم الموسم وصيفًا للاتحاد.

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