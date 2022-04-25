هل يقصد النصر؟ .. "البعض سيُكمل الدوري بسياسة "أفوز أو أخرب" وقد خسر فعلًا"

يرى الناقد الرياضي محمد الشيخ أن أندية الدوري السعودي ستنقسم إلى قسمين عند استئناف البطولة عقب عيد الفطر السعيد، القسم الأول سيلعب للفوز لتحقيق إنجاز خاص به فيما الثاني سيحاول الإفساد.

الهلال سيواجه الفيحاء في مباراة مؤجلة بداية مايو الجاري، ومن ثم ستنطلق مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي يوم الخامس من مايو القادم.

ماذا قال الشيخ حول الدوري السعودي، وهل يقصد النصر؟

الصحفي المخضرم أوضح عبر تويتر رؤيته للمراحل الأخيرة من الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن بعض الأندية ستبحث عن تصفية الأجواء بحثًا عن تحقيق إنجاز في نهاية الموسم، فيما أخرى ستعمل على إثارة الغبار لإرباك المنافسين، وذلك بعدما ضلوا طريقهم.

إذ كتب "المرحلة المتبقية من عمر الدوري تجمع بين أطراف تبحث عن تصفية أجوائها بحثًا عن تحقيق منجز في آخر المشوار، وأخرى تسعى لإثارة الغبار لتحل العتمة في طريق المنافسين بعد أن ضلوا طريقهم.. وبعبارة أبسط: نظامهم يقوم على معادلة أفوز أو أخرب.. أما وقد خسروا فالتخريب هدفهم!".

ولم يُحدد الشيخ هوية أي من تلك الأندية التي ضلت الطريق وستعمل على إفساد الأجواء، لكن جل المغردين عبر المنصة الزرقاء أكدوا أنه يقصد نادي النصر الذي خرج من الموسم صفر اليدين رغم إنفاقه الكثير من الأموال خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

ما هو وضع المنافسة في الدوري السعودي؟

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 60 نقطة وبفارق 11 نقطة عن الهلال القادر على تقليصها إلى 6 حال فاز في مباراتيه المؤجلتين على الفيحاء والاتفاق.

النصر يتواجد ثالثًا برصيد 48 نقطة ثم الشباب بفارق نقطة واحدة، وسيخوض الفريقان مواجهة شرسة في الجولة القادمة ستلعب دورًا في حسم هوية صاحب المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

يُشار إلى أن النصر خرج من دوري أبطال آسيا وكأس ملك السعودية هذا الموسم بالخسارة أمام الهلال، ولا يُشارك في النسخة الجارية من البطولة القارية لحلوله سادسًا في الموسم المنصرم من الدوري السعودي.

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