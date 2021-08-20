هل يقبل الدوسري بمقاعد البدلاء؟ .. شفرة لن يحلها إلا جارديم

من سيدفع ثمن تواجد عدد كبير في المراكز الهجومية لنادي الهلال؟

لا يختلف أحد على أهمية تعاقد نادي الهلال مع النجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، خاصة وأنه يمتلك قدرات كبيرة ستفيد الزعيم خلال الفترة المقبلة، ولكن هناك مشكلة واحدة، وهي أن اللاعب البرازيلي يجيد اللعب في مركزي الجناحين الأيسر والأيمن، وهو نفس مركز نجم الفريق سالم الدوسري، فهل يقبل الأخير التواجد على مقاعد البدلاء؟

سالم الدوسري هو أحد أفضل المواهب التي جاءت في تاريخ الكرة السعودية ونادي الهلال، ولا يوجد أحد يقول عكس ذلك، في ظل الإمكانيات الكبيرة جدًا التي يمتلكها، فهو لاعب لا غنى عنه بتشكيل فريقه وأيضًا المنتخب السعودي، ولكن تواجد بيريرا قد يتسبب في تواجده على مقاعد البدلاء الفترة القادمة.

بالتأكيد لم يتعاقد الهلال مع ماتيوس بيريرا في صفقة كلفت الزعيم مبلغ أكثر من 17 مليون ريال، ويدفع له راتب سنوي يقارب الـ5 ملايين يورو، لكي يجلسه على مقاعد البدلاء، موقف اللاعب البرازيلي هو الأقوى حاليًا، حيث سيتم الاعتماد عليه بكل تأكيد بشكل أساسي، وسيبقى سالم على مقاعد البدلاء.

وفي الجهة الأخرى، بالجناح الأيمن، يتواجد البيروفي المتألق أندريه كاريلو، ولا ينافسه أحد على هذا المركز، وبالتالي فرص تواجد الدوسري في التشكيل الأساسي خلال الوقت الحالي ستكون صعبة، ولكن الأمر الأكيد، أنه إذا حصل على الفرصة الكاملة، سيتشبث بمكانته في التشكيل.

على كل حال، ستكون منافسة شرسة وشريفة بين جميع اللاعبين في تشكيل الهلال، من أجل حجز مكانًا أساسيًا، والمستفيد الأكبر هو الفريق، لأن كل اللاعبين سيقدمون أقصى وأفضل ما لديهم لخدمته وأيضًا لمساعدة أنفسهم للاستمرار فترة أطول مع العميد.

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ماذا قدم سالم الدوسري الموسم الماضي؟

ساهم الدوسري بشكل كبير في تتويج نادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وذلك بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه كعادته.

ولعب الدوسري 24 مباراة بالدوري السعودي، سجل فيهم 8 أهداف، وصنع 3 أهداف لزملائه اللاعبين، وسدد الكرة 55 مرة، منها 22 على المرمى، و 15 تسديدة خارج المرمى، و18 تسديدة تصدى لها دفاع الخصوم.

وصنع سالم الدوسري 47 فرص من أجل التهديف، منهم 10 فرص محققين، وأتيحت أمامه 12 فرصة من أجل التسجيل، سجل 5 وأهدر 7 فرصة محققة للتهديف.

ومرر الدوسري الكرة 1067 مرة، منها 900 تمريرة صحيحة، و 167 تمريرة خاطئة، وأرسل 62 كرة عرضية، منهم 15 عرضية صحيحة.

هل يرحل الدوسري عن نادي الهلال؟

كل شيء وارد، ولكن إذا أراد الدوسري الرحيل عن نادي الهلال، الإدارة سترفض هذا الأمر جملة وتفصيلًا، خاصة وأنه واحدًا من أهم وأفضل العناصر الموجودة بالفريق، ومسألة رحيله ستكون شبه مستحيلة.

سالم الدوسري أثبت للجميع أنه واحدًا من أفضل المواهب السعودية والعربية على الساحة خلال الوقت الحالي، وفكرة رحيله عن الهلال مستبعدة تمامًا.

هل هناك طرق أخرى ليلعب الدوسري؟

بالطبع هناك طرق قد يلجأ لها الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم، لكي يلعب سالم الدوسري بجوار ماتيوس بيريرا، ولكن سيدفع الثمن لاعب آخر.

قد يلعب الهلال في الجانب الهجومي بثلاثة لاعبين خلف المهاجم، وهم على اليمين ماتيوس بيريرا، وخلف المهاجم لوسيانو فييتو، وعلى اليسار سالم الدوسري، خلف المهاجم إما الفرنسي بافيتمبي جوميس، أو المالي موسى ماريجا.

وهنا سيتم التضحية باللاعب البيروفي أندريه كاريلو، الذي سيكون على مقاعد البدلاء، منتظرًا الحصول على فرصة من أجل المشاركة في مركزه الجناح الأيمن.

الطريقة الأخرى، وهي أن يلعب ماتيوس بيريرا خلف المهاجم، وعلى اليمين كاريلو وعلى اليسار سالم الدوسري، وفي الأمام إما جوميس أو ماريجا، وهذا ما سيحدده الجهاز الفني.

وأما عن طريق جادريم، فهو يلعب بثنائي هجومي مكون من ماريجا وجوميس، وخلفهم سيكون الثنائي إما بيريرا وكاريلو، أو بيريرا وسالم الدوسري، وهذا ما سيحدده المدير الفني.