هل يفقد الوداد المغربي مجهودات إسماعيل الحداد؟.. الفحص الطبي يحسم موقفه

الحداد من أهم عناصر الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الوداد المغربي أجرى كشفًا طبيًا على إسماعيل الحداد نجم الفريق بعد إصابته أمام النجم الساحلي.

وكان الحداد قد غادر المباراة أمام النجم الساحلي التونسي، في ملعب رادس، بسبب الإصابة التي لحقت به ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل فريق الوداد المغربي لملاقاة الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي، رغم خسارته أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مغربية، اليوم الإثنين، أن طبيب الفريق أبلغ خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للوداد بحالة إسماعيل الحداد.

وأشارت التقارير إلى أن إصابة الحداد لا تستدعي القلق بعد خضوعه لفحص طبي والإطلاع على تفاصيل الإصابة ووجدها بسيطة.

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وأكد الطبيب لمدرب الفريق أنه سيخوض المباريات المقبلة، خاصًة وأن الحداد يعد من الدعائم الأساسية للفريق خلال المواسم الأخيرة.

ويسعى فريق الوداد المغربي للعودة لمنصات التتويج الإفريقي، بعد أن خسر دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي النسخة الماضية في استاد رادس.