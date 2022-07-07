هل يفاوض النصر دبابة الأهلي؟ .. مصدر مقرب من اللاعب يوضح

اللاعب هناك اهتمام أوروبي به

يومًا تلو الآخر يكثر الحديث عن رغبة الأندية السعودية في التعاقد مع المالي أليو ديانج؛ لاعب وسط الأهلي المصري، وتحديدًا النصر، الذي تتحدث التقارير عنه بالتحديد خلال هذه الفترة.

حقيقة الأمر أن اللاعب لم يلفت نظر الأندية السعودية فقط، إنما يمتلك أكثر من عرض من أندية أوروبية في كل سوق انتقالات، لكن تمسك الأهلي به يحول دون إتمام أي انتقال له.

ما هي حقيقة مفاوضات العالمي مع ديانج؟

مصدر مقرب حسم الأمر، في تصريحات نقلها موقع "فيلجول" المصري، مؤكدًا أنه لم يحدث أي تواصل رسمي بين ديانج ومسؤولي النصر أو أي نادٍ سعودي آخر.

وقال المصدر للموقع المصري: "قد يكون هناك اهتمامات بديانج، لكن لم يحدث أي تواصل رسمي، هناك كذلك اهتمامات أوروبية به، وبالفعل تواصل البعض من نادي أندرلخت البلجيكي مع وكيله، للاستفسار عن مطالبه".

واختتم: "رحيل ديانج يبدو صعبًا، في ظل المطالب المادية التي حددها الأهلي للتخلي عنه".

ماذا قدم ديانج مع الأهلي؟

المالي كان قد انضم للقلعة الحمراء في صيف 2019، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2025-2026.

الدبابة هو اللقب الذي يفضل جمهور الأهلي إطلاقه عليه، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق منذ انضمامه، حتى أصبح عاملًا مهمًا في وسط الملعب.

شارك ديانج مع المارد الأحمر في 125 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع ثمانية آخرين.

ولم يحصد اللاعب أي بطولات مع الأندية التي مثلها من قبل، فيما كانت بداية عهده مع البطولات مع الأهلي، بواقع ستة ألقاب؛ لقبي دوري أبطال إفريقيا، ومثلهما كأس السوبر الإفريقي، ولقب وحيد دوري مصري ولقب كأس مصر.

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