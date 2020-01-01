هل يغادر برشلونة؟ .. وكيل أعمال اللاعب يجتمع مع الإدارة لتحديد مصيره

ما هو مصير جريزمان؟ وهل يغادر برشلونة؟

يجتمع أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، مع إدارة النادي الكتالوني خلال الأيام المقبلة لبحث مستقبله في الفريق بعد الخلافات الأخيرة.

جريزمان عانى من خلافات مع المدرب كيكي سيتيين وتفاقمت الأزمة بعد إشراكه في الدقيقة 90 أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

المزيد من الفرق

كما خرج والد اللاعب لينتقد سلوك مدرب ريال بيتيس السابق مؤكدًا أنّه سيتيين لا يمتلك السلطة الحقيقة في النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلًا عن "لوباريسيان" أنّ جريزمان لا يرغب في الرحيل عن صفوف برشلونة ولا يود أن يكون ضمن أي صفقة تبادل خلال الفترة المقبلة.

وكانت الصحف الإيطالية قد أشارت إلى إمكانية وجود جريزمان بين صفقة تبادلية للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أنّ وكيل أعمال اللاعب سوف يجتمع مع إدارة برشلونة للتأكيد على رغبته البقاء في النادي وعدم الرحيل بعد موسم واحد، إذ يثق اللاعب في قدرته على إثبات نفسه.

جدير بالذكر أنّ جريزمان انضم إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد بعد كسر الشرط الجزائي في عقده ودفع 120 مليون يورو.