هل يعود ميسي للظهور مع الأرجنتين في مارس؟

تصريحات من رئيس الاتحاد الأرجنتيني ترفع حدة التكهنات حول عودة نجم برشلونة لمنتخب بلاده

تزداد التساؤلات يوماً بعد الآخر، حول عودة المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تمثيل منتخب بلاده.

لم يظهر في أي مباراة مع الأرجنتين، منذ خروج التانجو من كأس العالم روسيا 2018.

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ميسي لم يظهر بالمستوى المقبول خلال البطولة، وبالتحديد في مباراة دور الـ16 التي خسرها فريقه 4/3.

كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني سؤل عن إمكانية ظهور نجم برشلونة من جيد بعد هذا الغياب الطويل.

4⃣



✨لم يصنع أي لاعب أهدافاً أكثر من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، متساويًا مع الثنائي مبابي وممفيس ديباي. pic.twitter.com/omQ4JXMLzI — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 20, 2019

وعلق:"إذا قرر المدرب ليونيل سكالوني استدعائه فسيأتي ميسي بكل تأكيد".

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وترفع التصريحات من احتمالات مشاركة ميسي من جديد مع الأرجنتين خلال العطلة الدولية القادمة.

وتلعب الأرجنتين مباراة ودية خارج ملعبها أمام فنزويلا في 23 مارس القادم، ضمن تحضيرات اللعب في كوبا أميركا الصيف المقبل.