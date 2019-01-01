هل يعود رمضان صبحي لإنجلترا من بوابة الذئاب؟

تألق المصري مع الأهلي قد يفتح أبواب إنجلترا له من جديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية لرغبة ولفرهامبتون في التعاقد مع رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد المعار للأهلي المصري حاليًا.

وبدأ رمضان صبحي مسيرته في الدوري الإنجليزي باللعب لستوك سيتي قبل أن ينتقل الصيف الماضي لهدرسفيلد تاون ويُوقع معه عقدًا يمتد لـ3 سنوات، لكن قلة وقت اللعب دفعت اللاعب لطلب الرحيل بالإعارة لناديه الأول "الأهلي المصري".

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وقد حدث هذا بالفعل خلال يناير الماضي وانتقل معارًا حتى نهاية الموسم الجاري، لكن تألق الدولي المصري مع بطل القرن في أفريقيا فتح له أبوابًا جديدة في البريميرليج.

إذ أفادت الصحيفة الإنجليزية أن نادي الذئاب يُتابع رمضان عن كثب ويرغب في ضمه فور فتح سوق الانتقالات الصيفي القادم وقبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية خوفًا من ارتفاع قيمته السوقية بعدها.

وكان نادر شوقي وكيل اللاعب قد سُئل عن مستقبل صاحب الـ22 عامًا فرفض التعليق مؤكدًا أن الوقت مازال مبكرًا على الحديث عن مستقبل اللاعب وإن كان سيعود لأوروبا أم يواصل رحلته في مصر.