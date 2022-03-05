شهد صباح يوم الجمعة عودة باريس سان جيرمان للتدريبات، لكن سيرخيو راموس لم يتمكن من العمل مع بقية زملائه، على الرغم من وصوله مبكرًا لمركز النادي.

حيث كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة على قلب الدفاع، الذي يعمل جاهدًا على التعافي من الإصابة الجديدة.

فلن يتمكن راموس من الظهور في مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس، وهي مباراته السابعة التي يغيب عنها على التوالي.

ومن الواضح أنه لن يبدأ في مواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء، ومع ذلك لا تزال هناك فرصة أن يترك مقاعد البدلاء عندما يعود إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ماذا قال المدرب ماوريسيو بوتشيتينو عن راموس؟

تحدث المدرب الأرجنتيني عن حاجته لخبرة سيرخيو في الوقت الحالي الذي يمر به الفريق، حيث قال: "إنه ليس جزءًا من الفريق حاليًا، لكن من الواضح أن لاعبًا مثل سيرخيو يمكنه أن يجلب الخبرة لهذا النوع من مباريات دوري أبطال أوروبا، بينما كان قائدًا لريال مدريد ولعب هناك لمدة 17 عامًا، لذلك يمكنه أيضًا تقديم نصائح جيدة لزملائه".

وواصل: "سيكون من الجيد له أن يكون هناك، سواء كان بإمكانه اللعب أم لا".

وتابع: "الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين الآخرين الذين قد يتعرضون للإصابة أو الإيقاف".

وأضاف: "ستكون هذه لحظة لنكون جميعًا معًا وأن نساهم جميعًا بأي طريقة ممكنة، قد تكون أدق التفاصيل أساسية في تحقيق نتيجة إيجابية."

كيف ستكون عودة راموس إلى مدريد؟

يبدو أن راموس سيتواجد في البيرنابيو بطريقة أو بأخرى، فسيكون من المنتظر أن نرى كيف تستقبله جماهير ريال مدريد.

حيث لم تتح له الفرصة للاستمتاع بالوداع الذي يحبه، ومن المرجح أن يهتف المشجعون لراموس بالطريقة التي يستحقها، حتى في مثل هذه الليلة الأوروبية المهمة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه ريال مدريد يوم الأربعاء القادم في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطل أوروبا.

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