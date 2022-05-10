هل يعود إلى برشلونة .. نيمار يُثير الجدل حول مستقبله

أثار النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان جدلاً واسعاً حول احتمالية عودته إلى برشلونة مجدداً.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان 2025، ولكن العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة أشارت إلى أن النادي الباريسي مُنفتح على فكرة التخلي عن خدمات نيمار الصيف المقبل.

هل يعود نيمار إلى برشلونة؟

وفقاً لما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الكاميرات قد رصدت نيمار ووالده مساء أمس الاثنين في برشلونة، حيث تناولوا العشاء في أحد المطاعم، كما انضم مواطنه البرازيلي، داني ألفيس، إلى العشاء.

وتحوم العديد من الشكوك والتكهنات حول مستقبل نجم منتخب البرازيل، وبالأخص عقب توديع باريس سان جيرمان لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم على يد ريال مدريد من دور الـ 16 عقب الهزيمة بنتيجة (3/2).

ماذا قدم نيمار بقميص برشلونة؟

لعب نيمار بقميص برشلونة 186 مباراة في جميع المسابقات، نجح من خلالهم في تسجيل 105 هدفاً، بينما قدم 76 تمريرة حاسمة، وجمع إجمالي 15342 دقيقة.

بينما خاض 21 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في الدوري الفرنسي، نجح من خلالهم في تسجيل 12 هدف بينما أرسل 6 تمريرات حاسمة، كما تُوج بلقب الدوري الفرنسي رفقة البي إس جي لموسم 2021/2022.

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