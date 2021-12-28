عاد الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل لكشف بعض الأنباء من داخل نادي الهلال السعودي، ليثير الجدل من جديد، إذ أن بعضها ليس على هوى الجمهور.

ميركاتو قوي منتظر من الزعيم:

الزعيم يستعد لدخول الميركاتو الشتوي بقوة، في ظل حاجته لتدعيم بعض المراكز، إذ أنه يعاني على المستوى الفني بالموسم الجاري من ناحية الأداء والنتائج.

ولم يبرم الأزرق حتى الآن سوى صفقة وحيدة بالتعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبد الحميد؛ لاعب الاتحاد، في صفقة انتقال حر، إذ أن عقده مع العميد ينتهي بأواخر يناير المقبل.

ووفقًا للأنباء الهلالية فإن إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، لا تزال تبحث تدعيم بعض المراكز الأخرى على رأسها حراسة المرمى والهجوم.

ما هي أنباء المريسل عن الهلال؟

الإعلامي النصراوي طرح سؤالًا على الهلاليين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول مدى ثقتهم به، ثم قام بعدها بكشف بعض الكواليس.

وأكد المريسل أن الفرنسي بافيتمبي جوميس والأرجنتيني لوسيانو فييتو سيرحلان في الشتاء، لكن المثير للجدل كان ما يتعلق بالبرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق، وسامي الجابر؛ رئيس النادي الأسبق.

المريسل كتب: "في الهلال، قوميز يغادر في الشتوية والمهاجم البديل لاعب كبير (أخاف اكتب اسمه ويغيرونه عشان أخباري ما تصدق)، فيتو يغادر والبديل (لاعب طرف)".

وأضاف: "الخبر الأجمل، جارديم ممكن يستمر سنة ثانية".

واختتم الإعلامي النصراوي أخباره بنشر صورة سامي الجابر، معلقًا: "لقطة ختام"، ليثير الجدل حول إمكانية عودته للنادي.

في الهلال

قوميز

يغادر في الشتوية و المهاجم البديل لاعب كبير (اخاف اكتب اسمه و يغيرونه عشان أخباري ما تصدق 🥺)

فيتو يغادر و البديل (لاعب طرف)

الخبر الأجمل

جارديم ممكن يستمر سنة ثانية 😍 — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 27, 2021

لكن قد يكون خبر استمرار جارديم هو الأسوأ بالنسبة لجمهور الزعيم، الذي يطالب بإقالته في أسرع وقت مع تراجع النتائج، محملين إياه المسؤولية.

الزعيم فشل في الفوز في آخر أربع مباريات له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ تعادل أمام أبها (1-1)، والفيحاء (0-0)، فيما هُزم أمام النصر (2-0)، وأمام الفتح (3-2).

ويحتل الأزرق المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، مبتعدًا بفارق ثماني نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الاتحاد، ولكلاهما مباراة مؤجلة.

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