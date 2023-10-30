هل يعض أصابع الندم؟ .. قرار جريء من جورج جيسوس بشأن مباراة الهلال والحزم

الهلال يُواجه الحزم مساء اليوم في كأس الملك

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يخوض الهلال مساء اليوم على ملعب الملز بالرياض مباراة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال، وقد اتخذ مدربه جورج جيسوس قرارًا جريئًا بشأنها.

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الهلال يُقدم نتائج مميزة مؤخرًا في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا، ويعتمد الفريق على تألق عناصره الأجنبية بجانب نجوم المنتخب السعودي وتفوقهم الفردي على منافسيهم.

صحيفة الرياضة السعودية كشفت النقاب عن قرار جيسوس إبعاد اللاعبين الأساسيين عن مواجهة الليلة والدفع بعدد كبير من البدلاء على رأسهم الثلاثي محمد كنو وحسان تمبكتي ومحمد البريك.

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ويعود ذلك القرار لرغبة المدرب تطبيق مبدأ المداورة بين اللاعبين ومنح المجموعة الأساسية قسطًا من الراحة بعد لعبهم عدد كبير من المباريات في وقت قصير وهو الأمر الذي سيستمر خلال الفترة القادمة.

جمهور الهلال أبدى تقبله لقرار المدرب لكن دون إخفاء قلقه من الندم عليه حال الخسارة والخروج من الكأس خاصة في ظل تقديم الحزم لأداء جيد مؤخرًا ترجمه بالفوز على الرائد 4-3 والتعادل مع الاتحاد 2-2.

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