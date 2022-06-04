هل يعتزل بعد الرحيل عن ريال مدريد؟ جاريث بيل يقطع الشك باليقين

الويلزي قضى 9 مواسم لا يمكن أن ينساها في ريال مدريد

أدلى الويلزي جاريث بيل الراحل عن ريال مدريد مؤخرًا بعد انتهاء عقده بتصريح يبدو فيه تلميح ببعض التفاصيل عن مستقبله بعد مغادرة الملكي.

وقال كيران كانينج، مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الرياضي في مدينة مانشستر، إن بيل تحدث عن فكرة عدم ارتداء قميص آخر غير ريال مدريد، أو بمعنى أصح الاعتزال في الوقت الراهن قائلًا: "هذا أمر غير مرجح للغاية".

Bale on prospect of not joining another club: "I think that's very unlikely." — Kieran Canning (@KieranCanning) June 4, 2022

يأتي هذا بعد ورود بعض الآراء التي تفيد بأن بيل يعتزم أن تكون تجربته في ريال مدريد هي الأخيرة له، ولاء للنادي الذي استقدمه بعمر 23 عامًا، بينما يبلغ الآن من العمر 32 عامًا.

كما تحدث بيل عن مواجهة ويلز وأوكرانيا في تصفيات الملحق المؤهلة إلى المونديال، وحين سئل ما إذا كان ويلز سيكون المنتخب الأقل تشجيعًا في العالم على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، أفاد: "الأهم أننا سنكون الأكثر شعبية في الملعب.. هذا ما يهم".

وختم بيل مشواره مع ريال مدريد بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مشواره، وهو الذي قدم إلى الميرنجي من توتنهام الإنجليزي في 2013 مقابل 86 مليون جنيه إسترليني.

ومن غير المعروف على وجه الدقة أين سترسو سفن بيل، خصوصًا مع تقدم الويلزي في العمر وعدم ملاءمته لكثير من أندية الصف الأول في الوقت الراهن، وهذا هو التحدي المقبل في مسيرته.

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