هل يضيع جهد الشباب هدرًا ويفقد صدارة الدوري السعودي؟

الليوث يتصدرون الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن النصر

يتصدر الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 3 نقاط عن النصر بعد تقديمه لعروض ونتائج قوية جدًا في مرحلة "ما قبل كأس العالم 2022"، لكن ذلك كله بات مهددًا بالضياع بسبب لاعبه فهد المولد.

المولد تعرض لصدمة كبيرة اليوم حين تم رسميًا استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 بعد 24 ساعة فقط من اختياره، وقد علل الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك القرار بوجود تطورات جديدة في استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" والخاصة بتناول اللاعب للمنشطات.

الإعلامي وليد الصعيري أوضح خلال حسابه على تويتر أن ذلك القرار يفتح الباب للأندية السعودية بتقديم احتجاج ضد مشاركة المولد في مباريات الدوري السعودي مع الشباب، مما قد يُهدد بخصم نقاط من الفريق.

إذ كتب "بعد بيان المنتخب السعودي واستبعاد اللاعب فهد المولد عن القائمة بسبب قضية المنشطات، هل هنالك أندية ستتحرك وتقدم احتجاجًا على مشاركة اللاعب مع نادي الشباب؟؟ وهل مشاركة اللاعب مع الشباب كانت قانونية؟".

بعد بيان المنتخب السعودي واستبعاد اللاعب فهد المولد عن القائمة بسبب قضية المنشطات



هل هنالك اندية ستتحرك وتقدم احتجاج على مشاركة اللاعب مع نادي #الشباب ؟؟



وهل مشاركة اللاعب مع الشباب كانت قانونية ؟ — وليد الصيعري (@waleedalsaiary) November 13, 2022

يُشار إلى أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات كانت قد أوقفت المولد لمدة عام ونصف في مايو الماضي، لكن مركز التحكيم الرياضي قرر في أغسطس الماضي تخفيض العقوبة المفروضة من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، إلا أن لجنة مكافحة المنشطات الدولية تقدمت باستئناف ضد القرار والقضية مازالت منظورة في المحكمة الدولية الرياضية.

