هل يضيع الدوري؟ حقيقة خصم نقاط من الهلال بسبب جيوفينكو

هل يتسبب جيوفينكو في ضياع الدوري من الهلال؟

كشف الإعلامي الرياضي سلطان الغشيان، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن إمكانية خصم نقاط من نادي الهلال، بسبب قضية الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

ما هي تفاصيل قضية جيوفينكو؟

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارًا، بتغريم نادي الهلال مبلغ 4.5 مليون دولار، لصالح سيباستيان جيوفينكو، وذلك بعد أن تقدم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق.

وأصبح نادي الهلال الآن مطالبًا بدفع مبلغ 4.5 دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ منذ 27 أغسطس 2021، وإلا سيتعرض لعقوبة قاسية.

العقوبة قد تصل إلى الإيقاف عن تسجيل لاعبين لمدة 3 فترات متتالية، وهو الأمر الذي قد يعقد موقف نادي الهلال. تعرف من هنا عن سبب العقوبة وتفاصيلها

وانتشرت أخبارًا خلال الساعات الماضية، حول احتمالية توقيع عقوبة على نادي الهلال بخصم النقاط، مما قد يفقده صدارة الدوري قبل نهايته بجولتين فقط.

ما هي حقيقة خصم نقاط من الهلال بسبب جيوفينكو؟

أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي سلطان الغشيان، وجه رسالة للبرنامج قائلًا: "الأستاذ سلطان عندما ذكر الخطابات الصادرة ضد الهلال، من حق الفيفا يقول وإلا كذا وكذا، ليس ما يقول تهديد بخصم نقاط عادي ما المشكلة؟".

ورد الغشيان على المتابع قائلًا: "عزيزي الفاضل لا يوجد خصم نقاط على الهلال، أقول لك شيئًا، لا تنجرف خلف بعض الأقاويل وتسريبات التي يقوم بعض الناس بترجمتها على هواهم".

وتابع: "في فيفا والاتحادات القارية العقوبات تأتي تدريجية، إذا عليك مخالفة بعدم تسجيل اللاعب مثلا، في حال تكرار العقوبة سيتم تغليظ العقوبة بمنعك من التسجيل فترة أو 2 أو 3، وبعدها خصم للنقاط سواء 3 أو 6 أو أكثر من 12 نقطة".

سلطان واصل: "قرار الاتحاد الدولي واضح، عليكم بتسديد الباقي لجيوفينكو و5% بسبب تأخير مستحقات اللاعب، وعليكم أيضًا تحمل نفقات القضية، والهلال لم يقم بالاستئناف بل قام بدفع هذا المبلغ لأنه يعلم جيدًا بأن تصرفه كان خاطئًا".

واستطرد قائلًا: "الهلال كان يبحث عن محاولة لتقليص المبلغ، سواء بالقضية أو بتمديد فترة التسديد، حتى من الممكن أن يأتي اللاعب ويطلب المخالصة والوصول لاتفاق جديد معه".

واختتم الغشيان تصريحاته قائلًا: "الأمر ببساطة لا يوجد قضية الآن على نادي الهلال في الفيفا، ولا يوجد خصم نقاط أو تهديد بمنع من التسجيل، فقط الخطاب من الاتحاد الدولي في حال تكرار هذه المخالفات سيتم تطبيق منع التسجيل".

#سلطان_الغشيان في رده على مشاهد : لا يوجد خصم نقاط على #الهلال .. والعقوبات التي تطبق على الأندية تأتي بالتدريج .. والهلال لم يصل إلى مرحلة العقوبات ولا يوجد قضية الآن ولا عقوبات .



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⁧#شاهد pic.twitter.com/gFgfAl0KKr — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) June 2, 2022

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