هل يشعر لاعبو برشلونة بالغيرة من جريزمان؟

جريزمان تعيس في برشلونة..

لا يعيش أنطوان جريزمان، نجم برشلونة الإسباني، أفضل أوقاته مع الفريق الكتالوني، إذ ما قدمه الدولي الفرنسي مع البارسا، حتى الآن، خالف جميع التوقعات.

جريزمان لعب لعدة سنوات، قبل أن يأخد منعطفًا مختلفًا في مسيرته بالانضمام إلى برشلونة، في الصيف الماضي مقابل 120 مليون يورو، إلا أنه لم يُثبت أقدامه بعد في كامب نو.

أرقام جريزمان مغ برشلونة أسوأ بكثير مما كانت عليه مع أتلتيكو مدريد، فصاحب الـ28 عامًا أقل تسجيلا وصناعة للأهداف بقميص البارسا، كما أنه فشل في الاندماج مع زملائه في الفريق.

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كما حرمت إصابة لويس سواريز، النجم الفرنسي من شغل مركز الجناح الذي يفضله، حيث دفع به كيكي سيتين، مدرب برشلونة، في مركز رأس الحربة لتعويض غياب الدولي الأورجوياني.

جريزمان عانى في بداية الموسم، من تجاهل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إلا أنه فضل عدم الحديث عبر وسائل الإعلام، وفقًا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

الدولي الفرنسي، يرى أن لاعبو برشلونة يشعرون بالغيرة منه، نظرًا لتتويجه بلقب كأس العالم، رفقة المنتخب الفرنسي في 2018.

يبدو أن موسم جريزمان الأول مع برشلونة سيكون أكثر تعقيدًا، إلا أنه مصمم على الاحتفاظ بتركيزه من أجل المشاركة في يورو 2020 رفقة الديوك.

وشارك جريزمان، في 32 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، بمختلف المسابقات، جيث سجل 12 هدفًا وصنع 4 أخرى.