هل يستمع الأهلي لمطلب جماهيره ويخطف صفقة الهلال الكبرى؟

الجماهير الأهلاوية أطلقت هاشتاج حددت خلالها اللاعب المطلوب في الفريق

لم تكتف جماهير الأهلي بتعاقد النادي مع الثلاثي، دانكلير وفيليب براداريتش وباولينيو، وأطلقت هاشتاج اجتاح تويتر تُطالب الإدارة من خلاله بالتعاقد مع لاعب جديد حددته بالاسم.

الأهلي فاجأ جمهوره والجميع بإبرام تلك الصفقات القوية رغم معاناته المالية وعدم تسديده ديونه البالغة 124 مليون ريال مما حرمه من الحصول على شهادة الكفاءة المالية ويُهدد قيده للاعبيه الجديد في قائمته للموسم القادم.

من هو اللاعب الذي طالبت به جماهير الأهلي؟

الجمهور الأهلاوي أطلق هاشتاج "بيريرا مطلبنا يا النفيعي" تطلب من خلاله التعاقد مع ماثيوس بيريرا جناح وست بروميتش ألبيون الذي يُعد الصفقة الأهم والحلم للهلال.

صاحب الـ25 عامًا على أعتاب الرحيل عن ناديه الإنجليزي بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وتتصارع حاليًا عدة أندية للفوز بخدماته أبرزهم الهلال ووست هام وليدز يونايتد.

وتؤكد التقارير الصحفية أن الهلال تقدم بعرضين، الأول منهما بـ7 ملايين يورو والثاني بـ15، لكن تم رفضهما من النادي الإنجليزي لرغبته في الحصول على 30 مليون جنيه استرليني على الأقل للتخلي عن بيريرا.

ماجد النفيعي رئيس الأهلي فاجأ الجميع بتعاقدات النادي الأجنبية هذا الجميع، وحال استمع لجماهيره ونجح في خطف بيريرا من الهلال سيكون قد وجه ضربة قوية للزعيم وكسب لنفسه مكانة كبيرة لدى جماهير الراقي.

ماذا قدم بيريرا خلال الموسم الماضي مع وست بروميتش؟

بيريرا بدأ مسيرته مع وست بروميتش في صيف 2020 حين انضم له قادمًا من سبورتينج لشبونة مقابل 8 ملايين يورو، وقد وقع عقدًا يمتد حتى عام 2024.

لاعب الوسط المهاجم البرازيلي لعب 33 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 6 أهداف.

أبرز تغريدات جمهور الأهلي ضمن هاشتاج "بيريرا مطلبنا يا النفيعي"

#بيريرا_مطلبنا_يالنفيعي

لك ان تتخيل بس لو تصير ياهي قوه🔥💚 pic.twitter.com/2FLjQhWcvf — عازف الليل (@hseenkla10) July 25, 2021

تكفى ي بو نورة ذا بس تكفى والله لاكون شاكرلك طول عمري والله ل يغير وجه الاهلي @Nefaie_Majed ذا بس 🥵💚. #بيريرا_مطلبنا_يالنفيعي pic.twitter.com/PcJJIEkMHv — فارس العتيبي🤍. (@3zxx19) July 25, 2021

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