هل يستغل الفيحاء الفرصة ويتأهل؟ .. مصيبة في النصر قبل المواجهة الآسيوية

النصر يُواجه الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

يستعد النصر لمواجهة الفيحاء مساء الأربعاء القادم في إياب مواجهة دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، وقد تلقى أخبارًا صادمة حول إصابة حارس مرماه راغد النجار.

النصر تخطى لقاء الذهاب بهدف نظيف مما يجعل المواجهة مفتوحة لجميع الخيارات في الإياب، ولذا آخر ما يُريده المدرب لويس كاسترو هو دخول اللقاء بحارس مرمى واحد ولكن ذلك ما سيحدث لسوء حظه.

النصر يفتقد لحارسي مرماه، دافيد أوسبينا للإيقاف ونواف العقيدي للإيقاف، وقد ازداد الطين بلة بتعرض حارس مرماه الثالث، النجار، لتمزق في عضلة السابق ستُبعده عن الملاعب لمدة 3-4 أسابيع، كما أوضح الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر منصة إكس.

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غياب النجار، بجانب أوسبينا والعقيدي، يعني أن النصر سيدخل اللقاء بحارس مرمى واحد هو المخضرم وليد عبد الله، والذي سيلعب أساسيًا لأول مرة هذا الموسم، وهو ما وصفه بعض جمهور النصر بالمصيبة، دون إخفاء قلقهم من استغلال الفيحاء لتلك النقطة وخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

يُشار إلى أن النجار لعب أساسيًا في مباراة الذهاب كما خاض كذلك لقاء الفتح في دوري روشن السعودي، والذي انتهى بفوز رفاق كريستيانو رونالدو 2-1، لكنه غادر بعد 25 دقيقة للإصابة.