هل يستعيد ريال مدريد ملعب "سانتياجو برنابيو" في دوري أبطال أوروبا؟

الإجابة النهائية..

حسم ريال مدريد أمر خوضه لمباراة أتالانتا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو من عدمه، ردًا على أسئلة الجماهير الكثيرة في الآونة الأخيرة.

ومنذ شهر مارس الماضي ويخوض ريال مدريد مبارياته بملعب ألفريدو دي ستيفانو نظرًا لخضوع ملعب سانتياجو برنابيو لبعض التحديثات، رغم أن المعلن كان أنها تنتهي في شهر سبتمبر الماضي.

ولا تزال هذه التحديثات قائمة، ولكن مع إعلان أن مباراة العودة أمام أتالانتا ستكون في منتصف شهر مارس، ظنت الجماهير أن المباراة ستقام في معقل اللوس بلانكوس التاريخي.

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لكن النادي حسم الأمر وأزال الشكوك بإعلانه أن مباراة يوم 16 مارس المقبل ستقام على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، وذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمي في بيان مساء الثلاثاء.

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ويظل موعد العودة للعب على سانتياجو برنابيو مجهولًا، رغم التأكيدات القادمة من الريال على أن الملعب من ناحية العشب في حالة ممتازة، لكن الأزمة كلها تكمن في المدرجات والإنشاءات.

ملعب ألفريدو دي ستيفانو في كل الأحوال كان فأل خير على الملكي في الفترة الأخيرة، ففيه استطاع الريال أن يُعيد لقب الدوري الغائب منذ 2017، ولا تظهر مشكلة صغر سعته نظرًا لغياب الجماهير الدائم بسبب فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد أكد أكثر من مرة على أنه لن يعود إلى سانتياجو برنابيو ما دامت الجماهير غائبة عن المدرجات، باعتبار أن الملعب ليس جاهزًا تمامًا بعد.