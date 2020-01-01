هل يستطيع برايثوايت اللعب في دوري الأبطال بعد اللوائح الجديدة؟

سيلعب برايثوايت مع برشلونة في الدوري الإسباني.. ولكنه لن يلعب معه في دوري أبطال أوروبا.. لماذا؟

يتساءل الكثيرون حول إمكانية مشاركة مارتن برايثوايت مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا، خاصة في الفترة الأخيرة التي أدى فيها اللاعب بشكل جيد.

ولن يتمكن برايثوايت من المشاركة مع برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم، لسبب بسيط ولكنه يبدو شائكًا نظرًا لأن تلك الحالة لم تتكرر كثيرًا من قبل.

وانضم برايثوايت إلى برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة بسبب مادة في القانون الإسباني تتيح لأي فريق يفقد لاعبًا لفترة أطول من 6 أشهر أن يتعاقد مع لاعب آخر في غير فترة انتقالات.

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ويشترط أن يكون ذلك اللاعب الآخر يلعب لأحد أندية الدوري الإسباني وألا يكون من خارجه أو يلعب في دوري آخر.

ويقوم النادي بقيد اللاعب المنضم له محليًا مكان اللاعب المصاب لفترة طويلة، حيث لا يزيد عدد اللاعبين المقيدين له خلال هذا الموسم.

ونظرًا لذلك، فإن البطولات الأوروبية لا تكون محلًا لذلك، وتظل القائمة الأوروبية كما بدأ بها الفريق الموسم أو كما انتهت عليها آخر فترة انتقالات بالأحرى، وأن يكون اللاعب مسجلًا بالقائمة الأوروبية قبل الثالث من فبراير.

وبتطبيق تلك القاعدة على حالة برشلونة، فإن مارتن برايثوايت قد حل محل عثمان ديمبيلي في قائمة الفريق المحلية، بينما ظلت الأوروبية كما هي، نظرًا لأنه انضم في نهايات فبراير أي بعد الثالث منه بطبيعة الحال.

ونتيجة لذلك، ففي حال عودة ديمبيلي من الإصابة قبل نهاية الموسم الحالي، فإنه لن يتمكن من المشاركة مع برشلونة في الدوري الإسباني نظرًا لخروجه من القائمة المحلية.

وللسبب ذاته، فإن ديمبيلي سيكون مسموحًا له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا لوجوده في القائمة الأوروبية، ولن يتمكن برايثوايت من المشاركة في دوري الأبطال لعدم إدراجه في القائمة الأوروبية.

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يذكر أن الموسم الحالي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو وألا يعود ديمبيلي قبل نهايته من الأساس، ولكن فيروس كورونا قلب الموازين فيما يخص موعد انتهاء الموسم.