هل يريد ميشايل العودة إلى البرازيل؟ وكيله: اللاعب متورط

هل يرحل ميشايل عن الهلال؟

كشف مارسيلو تفاريس، لاعب نادي الهلال السابق والوسيط في صفقة انتقال ميشايل ديلجادو إلى صفوف الزعيم، عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الماضية عن رغبة اللاعب في العودة إلى البرازيل.

هل يرغب ميشايل في العودة إلى البرازيل؟

تفاريس هاجم الإعلام البرازيلي، حيث أكد على أنه أوقع اللاعب في الفخ وخدع الناس، وهو الأمر الذي تسبب في الإيقاع بينه وبين الجماهير خلال الفترة الماضية، بشأن رغبته في العودة إلى فلامنجو.

مارسيلو قال خلال تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" السعودية: "الصحفي سأل ميشايل عندما تعود إلى البرازيل مجددًا، ستلعب في أي فريق؟ رد ميشايل بعفوية قائلًا في يوم ما سأعود للعب مع فلامنجو".

وتابع: "ذهب الصحفيين بعدها وقالوا أن ميشايل يريد العودة إلى فلامنجو، وأعتقدت الجماهير أنه يريد العودة الآن، هذه كل الحكاية".

ما هو موقف ميشايل من الهلال؟

وقال مارسيلو عن موقف ميشايل من الهلال: "اللاعب سعيد مع الهلال، وحقق الدوري مع الفريق مؤخرًا، ويريد الاستمرار وتحقيق البطولات، وسعيد جدًا في تجربته ولا يفكر في العودة إلى البرازيل الآن".

وواصل: "من يريد التعاقد مع ميشايل يجب أن يذهب إلى الهلال، وليس التحدث معه وعقده مرتبط بناديه، وفي الوقت نفسه هناك 3 أندية برازيلية مهتمة به وتريد التعاقد معه".

واختتم تفاريس تصريحاته قائلًا: "هناك 3 أندية برازيلية مهتمة بميشايل، وهي فلامنجو وبوتوفاجو وأتلتيكو مينيرو، ومن يريد اللاعب يذهب إلى الهلال وليس اللاعب".

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