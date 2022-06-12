هل يرد على الفراج؟ المريسل: مضلل من يرى منتخب 2022 أفضل من 1994

المنتخب السعودي قدم عروضًا جيدة لكنه أنهى دور المجموعات أخيرًا في مجموعته

اتهم الإعلامي عبد العزيز المريسل جميع من يصف مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 بأنها أفضل من تلك التي كانت في نسخة الولايات المتحدة 1994 بالتضليل ووضع مصلحة ناديهم فوق مصلحة الأخضر.

الأخضر كان قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 عام 1994 بعد فوزه على المغرب وبلجيكا وخسارته أمام هولندا، إذ حل وصيفًا في مجموعته، ورغم فوزه على الأرجنتين في 2022 وتقديمه لعرض قوي خلال الخسارة أمام بولندا إلا أنه خرج من دور المجموعات بعدما حل أخيرًا بالسقوط أمام المكسيك.

البعض رأى ومنهم الإعلامي وليد الفراج أن منتخب 2022 تجاوز في جودة الأداء نظيره في 1994، لكن المريسل يرى العكس تمامًا وقد اتهم أصحاب الرأي المخالف بأن مصدر حديثهم رغبتهم رفعة شأن الهلال الذي تواجد منه 12 لاعبًا في المنتخب السعودي في قطر.

الإعلامي النصراوي كتب عبر تويتر "بسبب ميولهم لأنديتهم و لأن ناديهم فوق مصلحة المنتخب قالوا أن مركزنا الأخير أفضل من مركزنا الثاني. شوية مضللين شعارهم الهلال ومن بعده الطوفان".

بسبب ميولهم لأنديتهم

و لأن ناديهم فوق مصلحة المنتخب قالوا ان مركزنا الاخير افضل من مركزنا الثاني

شوية مضللين

شعارهم #الهلال_ومن_بعده_الطوفان

. pic.twitter.com/1z8fvXrRkd — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 6, 2022

وقد ألحق التغريدة بصورتين تُوضحان ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في نسختي كأس العالم، 2022 و1994.