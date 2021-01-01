هل يرحل هالاند لو فشل دورتموند في التأهل للأبطال؟ النادي الألماني يرد!

اهتمام واسع بضم المهاجم النرويجي

خرج مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، للحديث مرة أخرى عن مستقبل المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

صاحب الـ20 سنة يعتبر من أهم المواهب الشابة على مستوى العالم، وجذب أنظار العديد من الأندية التي ترغب في ضمه الصيف القادم.

ريال مدريد يعتبر هو الطرف الأكثر اهتمامًا بضم هالاند، بالإضافة لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وكذلك بايرن ميونخ.

زورك قال في تصريحات صحفية:"هالاند لا يمكنه الرحيل ولا يريد تغيير الأندية في الوقت الحالي".

وأضاف لصحيفة "كيكر" الألمانية:"نحن سعداء بوجود هالاند هنا، سجل العديد من الأهداف في عدد قليل من المباريات وأثبت جدارته معنا، وهو الآن مرتبط بعقد مع النادي حتى 2024".

وأما عن إمكانية رحيله في حالة عدم تأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم:"ليس لدي شك في استمراره ومهما حدث سيظل إرلينج معنا".

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وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيدات مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب، حول اهتمام 10 أندية بالتعاقد مع هالاند في الصيف.

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 27 هدفًا وصنع 7 في 25 مباراة مع الفريق الألماني بكل البطولات حتى الآن.