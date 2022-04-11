هل يرحل؟ .. مهلة أخيرة للاتحاد للحفاظ على كونترا

يحظى الاتحاد بموسم رائع في الدوري السعودي تحت قيادة مدربه كوزمين كونترا، إذ يتصدر جدول الترتيب بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه، ورغم ذلك لم يُحسم مستقبل المدرب بعد واستمراره مع الفريق للموسم القادم.

العميد تعاقد مع المدرب الروماني في نهاية أغسطس الماضي لخلافة فابيو كاريلي، ولم يلق القرار آنذاك ترحيبًا كبيرًا من جمهور الاتحاد الذي كان يريد اسمًا أكبر.

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الإدارة الاتحادية بقيادة أنمار الحائلي وقعت عقدًا مع كونترا حتى نهاية الموسم الجاري، مع وجود بند يُتيح تجديد العقد تلقائيًا لمدة موسم واحد حال وجدت الرغبة، ولكن مدة تفعيل ذلك البند تمتد حتى نهاية إبريل الجاري.

الاتحاد لم يُفعل بعد بند تجديد العقد، ولذا أمام النادي مهلة أخيرة حتى نهاية الشهر الجاري، 19 يومًا تقريبًا، لتفعيله والحفاظ على المدرب وإلا قد يفقده لصالح أي فري آخر من داخل أو خارج السعودية.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الطرفين لديهما رغبة في تجديد العقد للموسم القادم، مشيرة إلى أن تفعيل بند التجديد سيمنح المدرب مزايا جديدة في العقد الجديد.

يُشار إلى أن صاحب الـ46 عامًا قاد الاتحاد في 24 مباراة محلية لم يخسر منها سوى 3 وتعادل في مثلها، وقد حقق الفوز في 18 مباراة.

الاتحاد يتصدر جدول الترتيب قبل 5 جولات من النهاية، وقد خرج مؤخرًا من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وحرمته الرخصة الآسيوية من اللعب في دوري أبطال آسيا.