هل يرحل عن النصر؟ أبو بكر يحسمها

أبو بكر يحسم موقفه من الاستمرار مع النصر

حسم الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي النصر موقفه من الرحيل عن العالمي في رسالة ضمنية، وذلك في ظل انتشار بعض الأخبار التي تؤكد على أنه سيرحل عن صفوف العالمي.

ما هي العروض التي وصلت إلى أبو بكر؟

بعد أن قدم أبو بكر مستوى مميز مع نادي النصر ومنتخب بلاده خلال الموسم الماضي، تلقى العديد من العروض من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت بعض التقارير على أن أبو بكر تلقى عروضًا من تركيا من أجل العودة لها مرة أخرى، وأيضًا عروضًا من الدوري القطري، ولكن اللاعب فضّل البقاء مع النصر.

كما أكدت مؤخرًا صحيفة "الوطن" المصرية، على أن نادي الزمالك يفاوض أبو بكر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تتم المفاوضات مع اللاعب ووكيله حاليًا.

كيف رد أبو بكر على تلك الأخبار؟

نشر أبو بكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة عبر خاصية القصص "ستوري" وهو في تدريبات النصر.

وكتب المهاجم الكاميروني على الصورة عبارة: "أستعد جيدًا مع الفريق لبطولة الدوري السعودي للمحترفين".

رسالة أبو بكر الضمنية تؤكد على أنه لا يركز سوى في الاستعداد للموسم الجديد 2022-2023، ولا يشغله ما يثار حول اقتراب رحيله عن صفوف العالمي.